مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها، في القليوبية، اثر تدخلها للدفاع عن نجلها في مشاجرة بينه وبين شقيق زوجته، وقام الأخير بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها وتم نقلها للمستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها العام بوصول ربة منزل مصابة في الوجه والرأس ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل نشبت بينه وبين نجل المجني عليها "زوج شقيقة المتهم" مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعندما تدخلت المجني عليها للدفاع عن نجلها بعد أن قام المتهم بطعن نجلها بالسكين فقام المتهم بضربها بقدمه فسقطت أرضا ولفظت أنفاسها فور وصولها المستشفى.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق فصرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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