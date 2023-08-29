الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة بكفر الشيخ

ضبط القائمين على
ضبط القائمين على إدارة 70 موقعا إلكترونيا، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط شخصين بكفر الشيخ لقيامهما بإدارة مواقع إلكترونية لبث المحتوى المقرصن بالمخالفة للقانون بإجمالي 70 موقعا لبث الأفلام والمسلسلات.
 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام كلًا من (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ بإنشاء وإدارة 70 موقعا إلكترونيا وسيرفر مختلف المحتوى (أفلام ومسلسلات) يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن (أفلام– مسلسلات) مملوكة لشركات إنتاج فني وهيئات بث إذاعي محلية وأجنبية، وأنهما يستهدفان إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على متابعيهم حول العالم مُحققين نسبة مشاهدة مرتفعة ومحققين أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنهما اتخذا من مسكنهما مقرًا لإدارة تلك المواقع.

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ضبط شخصين بتهمة إدارة 70 موقعا إلكترونيا لبث أفلام ومسلسلات مسروقة بكفر الشيخ 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية وأمكن ضبط المتهمان، وبحوزتهما (2 جهاز لاب توب لإدارة المواقع الإلكترونية والسيرفرات –عدد من التحويلات المالية لحساب المتهمين على إحدى المنصات المالية نظير نسبة الإعلانات على المواقع الخاصة بهما – حافظة مستندات تحوي على عقود أراضٍ وسيارة– مبلغ مالي– هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي– عدد من الأفلام والمسرحيات المقرصنة المملوكة لمختلف الشركات العالمية والمحلية مُحملة على "السيرفرات" المملوكة للمتهمين والتى يتم مشاهدتها عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بهما– 2 بطاقات سحب مباشر على أحد البنوك - راوتر لربط الأجهزة بالإنترنت).

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وبمواجهة المتهمين أقرا بأنهما مالكي ومديري المواقع الإلكترونية وارتكابهما المخالفات القانونية بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة بث افلام ومسلسلات مسروقة

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