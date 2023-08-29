ضبط محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون ترخيص فى كفرالشيخ

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص بكفر الشيخ.



ضبط محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص فى كفرالشيخ

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها "بدون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة.



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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المتهم وبحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية- 22 جهاز من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية) وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات.

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