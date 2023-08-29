الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

بسبب تعذيب زوجها لها، زوجة فى أسوان تنهي حياتها وتحاول قتل أطفالها

جثة، فيتو
جثة، فيتو

قررت سيدة من محافظة أسوان التخلص من حياتها وحياة ابنائها بسبب الخلافات الزوجية المستمرة مع زوجها فتناولت مادة سامة وضعتها فى مشروب لها ولأولادها ولفظت أنفاسها الأخيرة هى وابنتها بعد نقلهما إلى المستشفى ومازال ثلاث أبناء يتلقون العلاج اللازم.

وبمعاينة الطب الشرعى لجثمان المتوفية لاحظ آثار تعذيب فى أماكن متفرقة بجسمها، قبل تناولها المادة السامة هى وابنائها وصرح بدفن الجثتين، كما تم التحفظ على الزوج فى مركز شرطة إدفو بسبب آثار التعذيب التى فى جسد المتوفية.

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قال أحد شهود العيان المقربين من المتوفية إنها كانت فى خلافات زوجية منذ فترة طويلة وتركت زوجها وابنائها ولكنها عادت مرة أخرى بعد أن هددها بالتخلص منهم فى حال عدم رجوعها لتأخدهم يعيشوا معها، ولأن لم يكن أمامها حل سوى أن تعيش معه فى منزل الزوجية استمرت معه.

أضاف أن الزوج يتعاطى المواد المخدرة ويتصرف مع زوجته بقسوة ويعتدى عليها بالضرب مما جعلها فى حالة نفسية سيئة على أثرها قررت تنهي حياتها وحياة أولادها ووضعت لهم صبغة فى إحدى المشروبات وتناولها سويا.

يذكر أن تلقى مدير أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز إدفو يفيد بوصول سيدة ومعها أربعة أطفال  فى حالة إعياء شديدة بسبب تناولهم مادة سامة وبعد وصولهم لفظت الأم وبنتها أنفاسهما الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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​ أسوان الطب الشرعي إدفو انتحار زوجة امن اسوان

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