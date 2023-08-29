العثور على جثة مسن داخل شقته بالغربية

عثر أهالي مدينة بسيون في محافظة الغربية على جثة مسن متوفيا في حالة تعفن داخل شقته بعد موته بعدة أيام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

كانت الجهات الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمدينة بسيون بالعثور على جثة مسن يعيش بمفرده متوفى.

وعلى الفور انتقل فريق من قسم الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة وأشارت التحريات الأولية إلى أن جيران المتوفى لاحظوا وجود رائحة تخرج من الشقة وبالطرق عليها لم يرد أحد فلجأوا لفتح باب الشقة وعثروا على جثة مسن ويدعى عصام السيد طايل أبو عتقية ٥٠ عاما في حالة تعفن وتبين وفاته وفاة طبيعية منذ عدة أيام.

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وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.