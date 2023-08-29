لجأت سيدة إلى سرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة أحد أقارب زوجها واستعانت بشقيقها فى مساعدتها لتنفيذ الجريمة ولكن رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، ألقوا القبض عليهما وبحوزتهما المسروقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن ( 9 جنيهات"ذهب"– 5 غويشــات– 2 سلسلـة – 2 أنسيال – 4 حلقان - 3 خواتم - دلايــة) من داخل شقة أحد أقارب زوجها باستخدام نسخة من المفتاح.

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سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

سيدة تسرق كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها وألقى القبض عليه وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ياتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.