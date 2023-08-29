الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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حوادث

انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

انهيار عقار في شارع
انهيار عقار في شارع قصر رأس التين بحى الجمرك،فيتو

وقع انهيار عقار في شارع قصر رأس التين بمحافظة الإسكندرية وعلى الفور انتقلت أجهزة الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ.

انهيار عقار في شارع قصر رأس التين  بحى الجمرك،فيتو
انهيار عقار في شارع قصر رأس التين  بحى الجمرك،فيتو
انهيار عقار في شارع قصر رأس التين  بحى الجمرك،فيتو

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بسقوط أجزاء من العقار الكائن ٣٣ شارع هلال متفرع من شارع قصر رأس التين.

 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك إلى العقار محل البلاغ ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة المواطنين.

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وبالمعاينة تبين أن العقار أرضى ودورين، وسقوط أجزاء بدون اصابات، وصادر له قرار هدم رقم 8 لسنة 2010، وتم عمل محضر إخلاء إداري لشاغلي العقار والتنبيه عليهم وعلى مالكي العقار بسرعة تنفيذ قرار الهدم، وذلك بعد استخراج الترخيص اللازم وجاري وضع حواجز حديدية حول العقار حرصًا علي سلامة المارة.

 

وعلى جانب آخر، وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإخلاء المنازل المجاورة لعقار المحطة الجديدة المنهار وذلك حال تأثرها بعد الفحص الهندسي لها، بالمتابعة مع مديرية الإسكان لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء وتشميع المنازل المجاورة للمنزل المنهار.  
 

 

وكان قد تعرض عقار مكون من 3 طوابق للانهيار، بشارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة أخر.  

 

انتقال الأجهزة التنفيذية والأمنية 

وفور وقوع الحادث، انتقل إلى محل الواقعة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف ميدانيًّا. 

 

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وبالتوازي مع تواجد قوات الشرطة بقيادة اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والحماية المدنية، والدفع بعدد 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية لرفع الأنقاض.  

 

إخطار مديرية التضامن الاجتماعي 

كما تم إخطار مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي للدفع بلجنة لمتابعة الحادث ميدانيًّا، ومدير عام مديرية الطرق والنقل للدفع بمجموعة عمل لمراجعة كافة المرافق بالمنطقة، وإخطار مدير عام مديرية الإسكان لعمل الفحص الهندسي للمنازل المجاورة للمنزل المنهار.  

 

العقار صادر له قرار ترميم 

ومن الجدير ذكره، أن العقار المنهار رقم ٩٥ شارع ثروت بمنطقة المحطة الجديدة حي أول مدينة الإسماعيلية، مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، كان قد صدر له قرار ترميم في شهر سبتمبر ٢٠٢٢، نتيجة وجود تآكل وشروخ  ببعض جدران الدور الأرضي نتيجة الرطوبة وهبوط الأرض، وصدأ وتآكل حديد تسليح البلكونات، وتم إخلاؤه من السكان لإتمام عملية ترميمه منذ نهاية العام الماضي ٢٠٢٢، وغير مأهول بالسكان عدا أحد الورثة. 

 

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