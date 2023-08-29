لاعبو الزمالك ينضمون لمعسكر المنتخب بدون فترة إعداد

منتخب مصر، ينضم لاعبو نادي الزمالك، لمعسكر منتخب مصر استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وينضم لاعبو الزمالك دون الحصول على أي فترات إعداد للفريق خاصة وأن المارد الأبيض يبدأ فترة إعداده يوم 4 سبتمبر المقبل بأحد فنادق مصر الجديدة.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة الفراعنة لمعسكر سبتمبر المقبل والذي يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حمادة

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

إبراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

ومن المقرر أن يعقد فيتوريا مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، للحديث عن ترتيبات معسكر الفراعنة ومواجهتي إثيوبيا وتونس، والأهداف التي يسعى الخواجة لتحقيقها خلال المباراتين.

Advertisements

ومن المقرر، أن يتطرق فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي، إلى قائمة منتخب مصر النهائية التي سيعلنها قبل المؤتمر.

أزمة بسبب لاعبي الأهلي الدوليين

واحتدمت أزمة لاعبي الأهلي الدوليين بعد رفض البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، طلب مسؤولي القلعة الحمراء إعفاء لاعبي الفريق الأحمر من الانضمام لمعسكر المنتخب، في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل الذي يتخلله خوض الفراعنة مباراتين أحدهما رسمية أمام إثيوبيا والثانية ودية أمام منتخب تونس.

خطاب النادي الأهلي

وكان النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًّا لاتحاد الكرة المصري قبل يومين، يطلب فيه إعفاء لاعبيه الدوليين من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بسبب إرتباط الأهلي بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر، بمدينة الطائف السعودية، وحاجته لكل لاعبيه الدوليين للمشاركة في المباراة لحسم اللقب الأفريقي.

فيتوريا يرفض طلب الأهلي

خطاب النادي الأهلي لاتحاد الكرة، قوبل بالرفض من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، الذي رد على الخطاب بأن منتخب مصر في حاجة للاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة في ودية تونس يوم 12 سبتمبر، خاصة أن منتخب الفراعنة يعاني غياب العديد من ركائز تشكيلته الأساسية أمثال محمد النني وكوكا ومحمود الونش وأحمد حجازي وإمام عاشور وأكرم توفيق، كما أن لاعبي الأهلي قوة لا يستهان بها في تشكيلة المنتخب الوطني.

وتابع فيتوريا، أن منتخب مصر سيخوض مباراته الودية أمم تونس يوم 12 سبتمبر، أي قبل ثلاثة أيام من مباراة السوبر الأفريقية، وبالتالي فإن لاعبي الأهلي يمكنهم مغادرة معسكر الفراعنة عقب إنتهاء مباراة تونس مباشرة في طريقه إلى السعودية التي تبعد ساعتين فقط عن السعودية، وبالتالي فهو يرى أنه لا توجد أزمة، خاصة أنه لن يقوم بإشراك كل لاعبي الأهلي ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر أمام تونس، وبالتالي يمكنهم المشاركة في مباراة فريقهم أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام إثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًّا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو