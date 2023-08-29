تحرك جديد من الأهلي في أزمة الدوليين

الأهلى،رفض مسئولو النادي الأهلي مقترح اتحاد الكرة بشأن السماح بضم بعض اللاعبين في مباراة اثيوبيا واستدعاء محمد عبد المنعم فقط لمباراة تونس مؤكدين تمسكهم بجميع اللاعبين من أجل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وأرسل اتحاد الكرة أرسل للنادي الأهلي يطلب السماح للرباعي ( محمد الشناوي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - مروان عطيه) للمشاركة مع المنتخب في مباراة إثيوبيا ثم استبعاد ثلاثة منهم بعد المباراة والسماح لـ (محمد عبدالمنعم) الاستمرار في المعسكر والمشاركة في مباراة تونس يوم 12 سبتمبر.



من جانبه ارسل الأهلي رفضا قاطعا لاتحاد الكرة لمقترح المنتخب وتمسك بإعفاء لاعبيه من معسكر المنتخب.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع صلاح محسن مهاجم الأهلي في معسكر النمسا طالبه خلالها بالتركيز نظرا لكونه سيكون المهاجم الأول في حساباته الفنية في الموسم الجديد بعد فشل صفقة البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جونبوك هيونداي الكوري.

وقال مصدر داخل الفريق إن كولر أكد للاعب أنه سيقوم بإعادة تقديمه بشكل جديد يعيده من جديد لمقدمة تصنيف المهاجمين في الدوري المصري ولكنه يحتاج إلي التزامه وتركيزه داخل الملعب وخارجه.

كما قال مصدر داخل الأهلي أن كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ابلغ مسئولي النادي أنه لن يكون في حاجة إلي مهاجم أجنبي جديد بعد تعثر صفقة سوزا مهاجم جونبوك هيونداي.

أضاف إن كولر أكد إنه سيخوض المنافسات القادمة محليا وقاريا دون مهاجم لحين التعاقد مع سوزا في انتقالات الشتاء القادم.

وأوضح أن كولر ابلغ إدارة النادي الأهلي أنه ينتظر ختي انتهاء فترة القيد إما التعاقد مع سوزا أو سيبدأ الموسم دون مهاجم والاعتماد علي الموجودين في القائمة صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو ومحمد زعلوك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الثانى بالنمسا اليوم الثلاثاء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق وذلك في إطار الاستعدادات لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات النادي الرسمية صور تحرك فريق الكرة إلي ملعب التدريب لخوض المران الثاني.

مران الأهلي أمس بالنمسا

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول أمس الاثنين في معسكر الإعداد بالنمسا، والذي أقيم على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

محاضرة مارسيل كولر للاعبى الأهلى

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

Advertisements

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية، كما اشتمل المران على فقرة خاصة بالكرة على مجموعات مختلفة.

وخضع حراس مرمى الفريق إلى تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا، بدءًا من يوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا .

وتضم قائمة الأهلي التى سافرت إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

إمام عاشور يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

من جانب آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.