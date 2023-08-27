قائمة منتخب مصر المتوقعة استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لإعلان القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال الأجندة الدولية للفيفا خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

قائمة منتخب مصر المتوقعة بمعسكر سبتمبر

وبات من المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر قرابة 26 لاعبا استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي)؛ محمد بسام (سيراميكا)

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، هشام صلاح (الاتحاد السكندري)، أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، محمود مرعي (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك)

الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (فيوتشر)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، طارق حامد (ضمك السعودي)، محمود حمادة (فاركو)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، محمد رضا بوبو (فيوتشر)

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - إنجلترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، حسين الشحات (الأهلي)، عمر مرموش (فولفسبورغ - ألمانيا)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد أمين أوفا (إنبي)، مصطفى محمد (نانت - فرنسا).

موعد إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا سيعلن عن القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

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تابع غرابة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي للبرتغالي روي فيتوريا في الثانية ظهر يوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بمعسكر شهر سبتمبر الذي ينطلق يوم ٤ حتى ١٢ من نفس الشهر.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

ويخوض منتخب مصر مباراة يوم 8 سبتمبر في المعسكر المقبل أمام أثيوبيا في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر بالقاهرة.

موعد معسكر منتخب مصر

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي يوم 4 سبتمبر المقبل، استعدادا لخوض مواجهتين أحدهما رسمية أمام منتخب إثيوبيا والأخرى ودية أمام منتخب تونس.

موعد مباراة مصر وتونس الودية

تقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب تونس، يوم 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتونس

مباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي، ستنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يوم الأحد المقبل 27 أغسطس الجاري، موعدا للإعلان عن القائمة النهائية للفريق، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.