أخبار الفن اليوم، استقبال هاني شاكر بالورود في مهرجان القلعة.. وعبير صبري تكشف حقيقة وجود جزء ثان من ستات قادرة

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة، من أبرزها حفل الفنان هاني شاكر والفنانة نادية مصطفى في مهرجان القلعة.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

فاجأ الجمهور أمير الغناء العربي هاني شاكر قبل صعوده على خشبة مسرح محكى القلعة بباقات ورود وتيشرتات مطبوعة باسمه وصورته.

نظرا لكثرة أعداد الجماهير المصرية والعربية الراغبة فى حضور حفلى هاني شاكر ونادية مصطفى المُقام فى محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته 31، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، وجدت سيارة الفنانة نادية مصطفى صعوبة كبيرة قبل صعودها وسط اشتباكات أمنية بين الأمن والحضور.

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يستعد المايسترو البحريني وحيد الخان، لإحياء حفل ضخم في موسكو بمدينة سوتشي، الليلة، في ختام فعاليات مهرجان "روزا خوتور"، ليقدم خلاله عدد كبير من المقطوعات الموسيقية، وذلك في إطار التعاون الثقافي والفني بين روسيا والبحرين.

قالت الفنانة مادلين طبر إنها تستعد لعمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة.

علق الفنان حمادة هلال على مشاركته في حفل “ليلة الدموع” بالمملكة العربية السعودية قبل يومين.

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور، على الجدل الذي أثير مؤخرًا عن عدم تكريمها من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية تحت شعار 60 سنة دراما، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

كشفت الفنانة عبير صبري عن وجود جزء ثان من مسلسل "ستات قادرة" والذي عرض للمرة الأولى في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا.

يشهد شهر أغسطس الجارى وبداية شهر سبتمبر من كل عام، مجموعة من الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية التى تضم العديد من نجوم مصر والوطن العربي وعدد من الفرق الأجنبية الأخرى، والتى يمكن للجمهور حضورها والاستمتاع بها قبل نهاية فصل الصيف.

كشفت الفنانة مي سليم عن خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة لتجدد نشاطها الفني، حيث أعلنت عن تحضيرها لعدة مفاجآت خلال الفترة القادمة.

قررت الشركة المنتجة لفيلم “شمس الزناتي.. البداية”، الذي يعد جزءً ثانيًا لفيلم “شمس الزناتي” الذي تم تقديمه في التسعينيات، تصوير جزء من الفيلم في المملكة العربية السعودية.

فاجأ رجل حبيبته، بطلب يدها للزواج، خلال حضورها، حفل تايلور سويفت الذي أقيم مساء أمس، في أمريكا، ضمن الجولة الغنائية للمغنية الشابة.

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