3 عقبات في طريقه.. "شمس الزناتي 2" مغامرة مصيرها غير مضمون

فاجأ محمد عادل إمام الجمهور المصري والعربي بسؤال وجهه لجمهوره على موقع “تويتر” يسألهم فيه عن رأيهم في اقتراح أحد الأشخاص عليه بأن يقدم جزءا جديدا من فيلم “شمس الزناتي" الذي قدمه والده الفنان عادل إمام عام 1991 وحقق نجاحًا كبيرًا في السينمات ووقت عرضه تليفزيونيًا.

تحويل الفكرة لواقع

بدأ محمد إمام التحضير للعمل بالفعل ورشح أمينة خليل لتقوم بدور البطولة أمامه في الفيلم الذي سيخرجه أحمد خالد موسى ويكتبه محمد الدباح، وسيدور في زمن ما قبل 15 عامًا على حادثة الواحة التي دارت فيها أحداث الجزء الأول، حيث سيوضح العمل كيف تعرف شمس الزناتي على أصدقائه وكون معهم فريقًا.

Advertisements

وعلى الرغم من غرابة الفكرة وإعجاب الكثيرين بها، إلا أنها في الأساس ليست جيدة لعدة أسباب ستحكم على الفيلم بالفشل قبل بدايته.

المقارنة

سيظهر في الأحداث نفس الأبطال الذين ظهروا في الجزء الأول الذين ارتبط الجمهور بهم وبطريقتهم وأدائهم وحتى إفيهاتهم خلال الفيلم والتي يتم تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا حتى الآن، وهو ما سيجعل الجمهور يقارن بين أبطال الجزء الثاني والأول، وهل نجح أبطال الجزء الثاني في تقمص الشخصية بنفس الطريقة التي قدمها أبطال الجزء الأول.

مقارنة الجمهور ستجعله لا يتقبل أي خطأ أو سهو، حتى لو كان أداء الفنان للشخصية أعلى من أداء الفنان التي قدمها في الجزء الأول، فالجمهور لن يتقبلها، فهو ارتبط بالشخصية بذلك الشكل والأداء والمظهر وكل تفاصيلها.

حبكة غير منطقية

فكرة عمل جزء ثاني للفيلم دائمًا ما تكون تالية لأحداث الجزء الأول، ولكن هنا سنعود بالزمن، ليظهر لنا قصة سابقة لقصة الجزء الأول، وفي حقيقة الأمر فإن قصة الجزء الثاني لن تكون بقدر أهمية الجزء الأول، وذلك لأن أحداث الجزء الأول أوضحت أن حادثة الواحة كانت أصعب وأهم معركة خاضتها تلك المجموعة.

بالتالي فإن إظهار أي حادثة في وقت سابق على أنها موازية لها في القوة أو الأهمية لن تكون منطقية، لأن أحداث الجزء الأول أظهرت العكس تمامًا، لذلك فالأمر لن يكون منطقيًا، وهو ما سيجعل الجمهور يرفض الفكرة.

الكاستينج

أسوأ ما تعاني منه السينما المصرية هو غياب الكاستينج وتكبر الفنانين في مصر على هذه الفكرة، وسيتم اختيار الفنانين بناء على ترشيح من صناع العمل، والذي قد يكون اختيار غير مناسب معتمد على الشبه بين أبطال الجزء الأول والثاني أو بناء على المعرفة الشخصية، وهو ما قد يشوه الفيلم.

لذلك إذا كان هناك محاولات لظهور الفيلم بصورة جيدة فيجب عمل كاستينج لأدوار الأبطال المختلفة، لاختيار الأنسب للشخصية والذي يجعل الجمهور ينجذب للفيلم أكثر.

شمس الزناتي 1991

فيلم “شمس الزناتي” تم تقديمه عام 1991، قام ببطولته مجموعة من كبار نجوم السينما على رأسهم عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد ماهر، محمود الجندي، مصطفى متولي، عبد الله محمود، إبراهيم نصر، علي عبد الرحيم، رشدي المهدي وآخرين، من تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف.

فيلم “شمس الزناتي”مأخوذ من الفيلم الأمريكي The Magnificent Seven الذي تم إنتاجه عام 1960، وهو الآخر مأخوذ من الفيلم الياباني “السموراي السبعة” الذي تم إنتاجه عام 1954.