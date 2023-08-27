الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

صدمة ريهام عبد الغفور بعد استبعادها من تكريمات مهرجان الدراما

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو

فى صورة متداولة، ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور، وهي في حالة من الصدمة والإحباط وخيبة الأمل، عقب استبعادها وعدم استلامها جائزة أفضل ممثلة رغم نجاح موسم كبير لها، مكون من ٥ مسلسلات. 

وهي: "وش وضهر.. رشيد.. الأصلي.. الغرفة 207.. أزمة منتصف العمر".

 

غياب وابتعاد الفنانة ريهام عبد الغفور

وكان الفنان كريم فهمى قد تساءل عن غياب وابتعاد الفنانة ريهام عبد الغفور من جوائز مهرجان القاهرة الدراما رغم تقديمها ثلاثة أعمال درامية، حصدت إعجابا وتفاعلا جماهيريا قويا.

وكتب كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم ؟!… دي عملت سيزون ولا محمد صلاح”.

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الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما"، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.

 

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كلًّا من المخرج جمال عبد الحميد رئيسًا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

 

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

وتضم فروع جوائز مهرجان القاهرة للدراما كلًّا من: "أفضل مسلسل، وأفضل مسلسل كوميدي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل دور ثان، وأفضل ممثلة دور ثان، وأفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، وأفضل مؤلف، وأفضل تصوير، وأفضل ديكور، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر".

 

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة هذا العام تم استحداث جوائز باسم الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما، حيث يشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز في فروع: "أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، أفضل مخرج، أفضل مسلسل".

 

وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف في وقت سابق عن سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائزة لجنة التحكيم في القاهرة للدراما في نسخته الثانية.

 

وقال أشرف زكي: "مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "الجمهور هيقول رأيه، وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى.. بعنوان (شكرا أسعدتمونا) والفقرة الثانية بعنوان 60 سنة دراما اللي قدمتها مصرنا الحبيبة.. احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".

 

مهرجان القاهرة للدراما

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.

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ازمة منتصف العمر 60 سنة دراما الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما الفنانة ريهام عبد الغفور القاهرة للدراما الغرفة 207 جوائز مهرجان القاهرة للدراما ريهام عبد الغفور

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