4 مهرجانات فنية وثقافية استمتع بها قبل نهاية الصيف أبرزها القلعة والمسرح التجريبي

يشهد شهر أغسطس الجارى وبداية شهر سبتمبر من كل عام، مجموعة من الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية التى تضم العديد من نجوم مصر والوطن العربي وعدد من الفرق الأجنبية الأخرى، والتى يمكن للجمهور حضورها والاستمتاع بها قبل نهاية فصل الصيف.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

يأتى على رأس تلك المهرجانات الفنية، مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر،على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

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ويشارك فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023 الذى انطلقت أولى لياليه يوم الجمعة 25 أغسطس الجارى ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، عدد كبير من نجوم ومطربي مصر والوطن العربي، والذى يضم فى دورته الحالية 11 حفلا غنائيا لكبار النجوم، إضافة إلى حفلات موسيقية طربية لفرق الأوركسترا والكورال، ليصل مجموع حفلاته إلى 45 حفلا على مدار 14 يوما.

ومن أبرز الأسماء المشاركة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023، مدحت صالح، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون،هشام عباس، مصطفى حجاج، أحمد جمال، غالية بن علي، عزيز مرقة، الموسيقار الكبير عمر خيرت، علي الحجار، الشيخ ياسين التهامي، وليد توفيق، هشام خرما، محمد محسن،نسمة محجوب، ولينا شاماميان.

وتبلغ سعر تذكرة حضور حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 60 جنيها.

مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، مهرجان الصيف الدولي فى دورته الـ20، على المسرح المكشوف خلال الفترة من 3 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل، حيث استقبل مسرح الإسكندرية المكشوف عدد كبير من النجوم منهم هشام عباس، دينا الوديدي، فريق لوراكيب ديو وداليا فريد، العرض المسرحى " يا إحنا يا شكسبير "، الفنان علي الحجار، ستاند أب كوميدي لعلاء الشيخ، وعرض " طقوس الإشارات والتحولات"، والفنانة ياسمين علي، والفنان أبو.

ويتميز مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، بأنه مهرجان ثقافي فنى يستضيف سنويا نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

يدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

لكل عشاق المسرح وعروضه، ينطلق فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال الفترة من 1 وحتى 8 سبتمبر المقبل على مسارح القاهرة.

واختارت لجنة تحكيم الدورة الـ30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 19 عرضا مسرحيا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى مصر.

واختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان والذى يقام خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ليالي صيف الإنتاج الثقافى

انطلقت فعاليات وحفلات ليالي صيف الإنتاج الثقافى، والذى ينظمه قطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بداية من يوم 17 أغسطس وحتى يوم 31 أغسطس الجاري، على مسرح ساحة الهناجر للفنون.

ويشارك فى عروض ليالي صيف الإنتاج الثقافى، عدد كبير من الفنانين والفرق الفنية الاستعراضية، ومنها فرقتى "رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية"، ثنائي العود "دينا عبدالحميد وغسان اليوسف، فرقة أنغام الشباب، والمنشد عامر التونى، الفنانة أميرة رضا، فرقة "أكوردونيلا" بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، الفنانة فاطمة عادل وفرقتها الموسيقية، والفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

ويقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، ليالي صيف الإنتاج الثقافي للعام الثالث على التوالى، بعد ما حققه من نجاح جماهيرى خلال فعالياته فى عامى ٢٠٢١و٢٠٢٢، وسعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه.