أول ظهور لنجلي عادل إمام بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة لأسرة الزعيم (فيديو)

نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مطقع فيديو مع شقيقه المخرج رامي إمام، بعد ساعات من حالة الجدل التى أحدثتها تصريحات مادلين طبر، واعتبرها البعض مسيئة لأسرته

يشار إلى أنه سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وتصدر اسم عادل إمام، التريند على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تصريحات النجمة مادلين طبر التى لمحت فيها لاحتجاز أسرة الزعيم عادل إمام له ومنعه من الخروج أو الرد على الهاتف.

وقال رامي خلال مقطع الفيديو الذي رصد أول ظهور له ولشقيقه الأصغر، “أنا اشتغلت مع محمد إمام 9 سنين، والراجل ده احترام وخبرة وفخور إني اشتغلت معه”.

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بينما علق محمد إمام: أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.

شاهد الفيديو من هنا

وكانت الفنانة مادلين طبر، أدلت بتصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأسرة الزعيم عادل إمام، طالبتهم فيه السماح له بالظهور، الأمر الذي دفع نقيب الممثلين أشرف زكى للتدخل والتعليق على الواقعة، فيما هدد آخرون بمقاضاتها نظرا لتحريض على اقتحام مسكن الزعيم للإطمئنان على صحته، بعدما اعتبرت زيارة يسرا ولبلة، منزل الزعيم للاحتفال بعيد ميلاده اقتحام، وطالبت بتكراره للاطمئنان على عادل إمام فى ظل امتناع أفراد أسرته عن الرد على الاتصالات التليفونية.

وأوضحت مادلين طبر، في بيان صادر عنها أمس، عدم تعمده الاساءة لعائلة عادل إمام، وقالت: "كل ما ورد مني هو تعبير جامح في حب الزعيم، وشوق لرؤيته".

وأضافت: "البعض اتخذ من كلمتي، سببًا لكي يهاجمني"، متساءلة "لم الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه".

وتابعت: "كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرة الزعيم، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح.

واختتمت قائلة: "وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".

وكانت مادلين طبر، أدلت بتصريحات إعلامية، طالبت فيها أسرة الزعيم عادل إمام بـ"الإفراج عنه" والسماح له بالخروج وحضور تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح، وتسهيل التواصل معه.

أشرف زكي يرد على تصريحات مادلين طبر عن عادل إمام

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رد على تصريحات مادلين طبر، بقوله: “ما صرحت به عن الزعيم عادل إمام وأسرته خطير جدا ومفردات مينفعش تتقال على أي فنان فما بالنا بالزعيم".

وتابع: "كلمة أن أسرة الزعيم عادل إمام تفرج عنه، كلمة جرحتني أوي ولا تليق لا بالزعيم ولا بجمهور ولا بأي حد، وبعدين نسبت اقتحام الفيلا للفنانة يسرا ولبلبة وده مينفعش، وفي مهرجان المسرح مطلبوش ان الزعيم عادل امام يحضر واستأذنوا انهم يعملوا الدورة بإسمه فقط".

أشرف زكي يكشف الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

وقال أشرف زكي: "أطمئن الجميع علي عادل امام وأؤكد انه بصحة جيدة جدا وبخير".

وأضاف: "منذ أيام قليلة اتصلت بالزعيم عادل إمام وقال لي أزيك يا أشرف عامل ايه فقلت له ازيك يا زعيم واحشنا، فقال لي طالما انا واحشك طيب ما تيجي انا كل يوم قاعد، واطمئن على أسرتي بالأسماء، ووعدته بزيارته بعد انتهاء مهرجان الدراما، والحمد لله هو كويس".



وأضاف: "رامي إمام ومحمد عادل إمام كانوا بيعملوا فيلم اسمه ابن نسب، وكانوا بيربطوا الليل بالنهار علشان يلحقوا يخلصوا الفيلم، ولم اسمع من قبل شكوى أن رامي إمام مبيردش لأ بيرد ولكن في التصوير مش هيقدر يرد".