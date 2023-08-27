وحيد الخان يحيي حفل ختام مهرجان روزا خوتور في روسيا

يستعد المايسترو البحريني وحيد الخان، لإحياء حفل ضخم في موسكو بمدينة سوتشي، الليلة، في ختام فعاليات مهرجان "روزا خوتور"، ليقدم خلاله عدد كبير من المقطوعات الموسيقية، وذلك في إطار التعاون الثقافي والفني بين روسيا والبحرين.

والحفل يحضره الآلاف من الجماهير ويتم بثه على الهواء مباشرة على عدد من المحطات ومنصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه حرص مسرح سانت بيترسبورج الروسي للباليه، على تصميم رقصات تقدم على موسيقى محبوبتى المحرق للمايسترو وحيد الخان خلال الحفل على خشبة المسرح.

Advertisements

مقطوعة العودة إلي الحياة

ويتضمن برنامج الحفل مقطوعات ألبوم وحيد الخان الأخير "العودة إلى الحياة"، وهي مقطوعات تدعو للنشوة والسعادة والفرح، ومن أشهر مؤلفاته الموسيقية فالس، الشجرة، النهوض، العودة، الإخلاص، اللؤلؤة، رقصتي، أسرار، إهانة الحب.

وحيد الخان

الموسيقار وحيد الخان درس بالكونسيرفاتوار بالقاهرة واحتراف آلة الأوبوا، ليتجه بعدها للتأليف الموسيقي، ودائمًا ما يبحث عن الفكرة واللحن والتوزيع الأوركسترالي الذي يمزج بين إيقاعات خبيتى سعودى، خمارى البحرينى، جورجينيا العراقى، وغيرها من الإمارات ومصر.