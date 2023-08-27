مادلين طبر تكشف عملها الفني القادم

قالت الفنانة مادلين طبر إنها تستعد لعمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت مادلين طبر لـ فيتو، أنها تلقت عرضا للمشاركة في فيلم جديد، ومن المقرر أن توقع على عقود العمل خلال الأيام المقبلة عقب عودة منتج الفيلم من أمريكا.

فيلم نبيل الجميل

وكان آخر أعمال الفنانة مادلين طبر فيلم “نبيل الجميل” بطولة النجم محمد هنيدي والذي حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، وتألقت خلاله مادلين طبر في قالب كوميدي جديد عليها.

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وعبرت الفنانة مادلين طبر في وقت سابق عن سعادتها بالنجاح الذي حققه فيلم “نبيل الجميل” الذي شاركت في بطولته مع النجم محمد هنيدي.

وقالت مادلين طبر في تصريح سابق لـ “فيتو” إن مادة الفيلم لا تدعي أي فلسفة وهي لإسعاد الناس، وهذه كانت نية محمد هنيدي في أول عمل من إنتاجه.

وأضافت: هنيدي يشعر بشدة الناس فقرر إضحاكهم، وأتى بنجوم كثر في الفيلم ولم يستخسر الإنفاق".

وعن دورها قالت مادلين طبر: دوري كان مفاجأة للجميع وأعطى لي فرصة أن أقوم بشيء مختلف، فالجمهور متعود عليا في أدوار جادة، وهذه المرة أظهر في قالب كوميدي، وسعيدة بانطباعات الجمهور وإشاداتهم.

أبطال نبيل الجميل

و فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" من بطولة النجم محمد هنيدي، ونور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد “هنيدي” شخصية طبيب تجميل يُدعى “نبيل” وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

ويشتهر نبيل الجميل بأنه طبيب التجميل الخاص بعدد من سيدات المجتمع المرموقات، ومن أبرز زائراته في العيادة الخاصة به الفنانة نور اللبنانية، والفنانة رحمة أحمد، والفنانة مادلين طبر واللاتي يشاركن في بطولة الفيلم.