الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حمادة هلال عن ليلة الدموع في السعودية: كان حفلا رائعا

حمادة هلال، فيتو
حمادة هلال، فيتو

حمادة هلال، علق الفنان حمادة هلال على مشاركته في حفل “ليلة الدموع” بالمملكة العربية السعودية قبل يومين.

ونشر حمادة هلال صورًا من الحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "شكرًا لكل الجمهور السعودي الحبيب على استقبالكم وحماسكم، كان حفل رائع بيكم".

المطرب حمادة هلال

وكسر حمادة قواعد الحفل وتخلي عن الطابع الحزين وقدم مقطعا من أغنية أنا سبونج بوب وأنا مش مسطول وسط تفاعل الجماهير.. كما قدم أغنيته الشهيرة دايما دموع.. 

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المطربة شيرين

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كدة وجرح تاني

وكان بدأ حفل  ليلة الدموع بدخول مفاجئ لـ كورال روح الشرق لتغنوا بأغنية الصبر جميل لــ مها فتوني وأغنية أنا مصمم لـ المطرب بهاء سلطان كتعويض عن عدم مشاركته فى ليلة الدموع.

 

 كما قدموا فرقة كورال روح الشرق أغنية لو هتسيب لـ المطرب محمد حماقي، وأغنية واهي زكريات لـ عمرو دياب وجذب حضور أغنيات حماقي والهضبة وبهاء سلطان الحضور وتفاعلوا معها بشكل قوي.

 

ويأتي اسم الحفل بناء على فكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الذي اختار جمع أشهر المطربين الشباب العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة وقال في تعليق عبر فيس بوك: “ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور وذلك قبل إعلان نفاد التذاكر”.

 

 

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