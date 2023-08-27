الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مي سليم: أحضر لمفاجأة في رمضان.. واستنوني في السينما قريبا (فيديو)

مي سليم، فيتو
مي سليم، فيتو

كشفت الفنانة مي سليم  عن خطتها الفنية  خلال الفترة المقبلة  لتجدد نشاطها الفني، حيث أعلنت عن تحضيرها لعدة مفاجآت خلال الفترة القادمة.

خطة مي سليم الفنية 

وقالت مي سليم خلال لقائها مع “فيتو”:" أنها توعد جمهورها بمفاجأة  جديدة ومختلفة لها  من المقرر عرضها في رمضان 2024، كما أكدت أنها تعود للسينما من جديد قريبا.

وعن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة يوم الخميس الماضي  قالت:" نحن سعداء ومبسوطين بجميع الأعمال الدرامية التي شاركت في “المهرجان.” لهذا العام  وبقول مبروك لكل الأعمال والجوائز التي شاركت في هذا المهرجان ".

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وتابعت: “كل الأعمال اللي اتعرضت السنة دي من غير مجاملة شيء ممتع  وكانت مختلفة وبها تنوع كبير”.

 

وعن نجاح مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة مني زكي قالت:" أنا تابعت مسلسل تحت الوصاية وهو من الأعمال اللي استمتعت وأنا بتفرج عليها.

ومن جانب آخر كانت الفنانة مي سليم،  كشفت  مفاجأة بشأن سبب انفصالها عن الفنان وليد فواز، لافتة: "البيوت أسرار ومفيش راجل بيطلع يتكلم عن أسرار بيته وعيب ميصحش إنه يطلع على انستجرام وحديثه إنه اتسرع في الجوازة".

 

قرار مي سليم 

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع على قناة "المحور": "أنا أصريت على الانفصال من وليد فواز وهو استفز من إصراري على كده وهو اتخض من سرعة قراري وده اللى خلاه يطلع يكتب عن الطلاق".

 

قصة حب مي سليم ووليد فواز

وأضافت مي سليم: "عرفنا بعض خلال شغلنا مع بعض في مسلسل وقصة الحب والارتباط حصلت في 3 شهور بعدها اتجوزنا، وهي تجربة سيئة ومفيش بنت في الدنيا تحب تدخل تجربة علشان تتطلق في 10 أيام".

 

مشكلة وليد فواز

وأشارت:"الناس تعاطفت معايا لأنه تجاوز الحدود، ومش هنكر إن كلامه ضايقني واتضايقت علشان بنتي ومكنتش متخيلة إن يكون رد فعله بالقسوة الشديدة في إعلانه الانفصال، كل حاجة ممكن تنتهي بهدوء".

 

سر انفصال مي سليم عن وليد فواز

وأكدت: "المشكلة اللي خلتني أقرر الانفصال عن وليد فواز حصلت في أول يوم جواز، ومفيش أي حاجة ممكن تنتهي في 10 أيام إلا إذا كان سببا قاسيا جدا يخليني مينفعش اعيش معاه وأحسن حاجة إننا كنا ننفصل عن بعض".


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