التصوير منتصف أكتوبر، محمد إمام يبدأ التحضير لـ "شمس الزناتي"

بدأ الفنان محمد إمام التحضير لفيلمه الجديد “شمس الزناتي 2”، الذي تشاركه بطولته الفنانة أمينة خليل، حيث بدأت أول خطوات العمل بكتابته والتجهيز للشخصيات.

ونشر المنتج "محمد رشيدي" من خلال حسابه على موقع “انستجرام” صورة لـ سكريبت العمل النهائي، معلقًا "بسم الله توكلنا على الله تجربة مهمة يارب تعجب الناس".

ويعتبر فيلم “شمس الزناتي 2”، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، جزءا تابعا لفيلم “شمس الزناتي” الذي قدمه والده عام 1991، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، حيث شاركه البطولة كوكبة من النجوم.

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ورصدت الجهة المنتجة للعمل ميزانية إنتاجية كبيرة للعمل لخروجه في أفضل صورة ممكنة، حيث أن تصوير الفيلم يحتاج لتحضيرات كبيرة، تحتاج لميزانية كبيرة جدًا بسبب الديكورات وأجور الفنانين المشاركين.

وفي الوقت الحالي تعقد الجهة المنتجة جلسات عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل المشارك في البطولة، حيث لم يتم الاستقرار سوى على محمد إمام وأمينة خليل، بالإضافة لاختيار مواقع التصوير النهائية، ليكون كل شيء جاهز للتصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

"شمس الزناتي" بطولة محمد إمام وأمينة خليل، وسيتم اختيار باقي أبطال العمل الفترة القادمة، سيناريو وحوار محمد الدباح، شخصيات مجدي هداية، إخراج عمرو سلامة.

وكان محمد إمام قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” الذي تشاركه بطولته ياسمين صبري، وكان من المفترض بدء عرضه في السينمات خلال موسم الصيف الجاري، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب تنافس عدد كبير من الأفلام خلال الموسم الجاري.