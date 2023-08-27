الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

تصوير فيلم "شمس الزناتي.. البداية" في السعودية

شمس الزناتي، فيتو
شمس الزناتي، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم “شمس الزناتي.. البداية”، الذي يعد جزءً ثانيًا لفيلم “شمس الزناتي” الذي تم تقديمه في التسعينيات، تصوير جزء من الفيلم في المملكة العربية السعودية.

وجاء قرار الشركة المنتجة لعدة أسباب، أولها البحث عن أماكن جديدة للتصوير، على الرغم من أن الأماكن التي تم معاينتها وإختيارها في السعودية يوجد أماكن تشبهها في مصر، ولكن رغبة صناع العمل رجحت التصوير في تلك الأماكن.

سبب أخر كان وراء هذا القرار وهو سبب تسويقي، حيث تسعى الشركة لتسويق الفيلم جيدًا في الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، خاصة بعد تحقيق الأفلام المصرية هناك إيرادات كبيرة مؤخرًا، ومنهم أفلام تخطت حاجز الـ 6 ملايين دولار.

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ورصدت الجهة المنتجة للعمل ميزانية إنتاجية كبيرة للعمل لخروجه في أفضل صورة ممكنة، حيث أن تصوير الفيلم يحتاج لتحضيرات كبيرة، تحتاج لميزانية كبيرة جدًا بسبب الديكورات وأجور الفنانين المشاركين.

وفي الوقت الحالي تعقد الجهة المنتجة جلسات عمل مكثفة لاختيار باقي فريق العمل المشارك في البطولة، حيث لم يتم الاستقرار سوى على محمد إمام وأمينة خليل، بالإضافة لاختيار مواقع التصوير النهائية، ليكون كل شيء جاهز للتصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

"شمس الزناتي" بطولة محمد إمام وأمينة خليل، وسيتم اختيار باقي أبطال العمل الفترة القادمة، سيناريو وحوار محمد الدباح، شخصيات مجدي هداية، إخراج عمرو سلامة.

وكان محمد إمام قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” الذي تشاركه بطولته ياسمين صبري، وكان من المفترض بدء عرضه في السينمات خلال موسم الصيف الجاري، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله حتى نهاية العام الجاري، وذلك بسبب تنافس عدد كبير من الأفلام خلال الموسم الجاري.

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