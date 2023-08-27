عبير صبري تكشف لـ فيتو حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل ستات قادرة (فيديو)
كشفت الفنانة عبير صبري عن وجود جزء ثاني من مسلسل "ستات قادرة" والذي عرض للمرة الأولى في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا
حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل ستات قادرة
وقالت عبير صبري. خلال لقائها مع فيتو: إن فريق عمل مسلسل ستات قادرة يناقش فكرة وجود جزء ثان من العمل بعد النجاح الكبير للجزء الأول، مؤكدة أنها ترتب نفسها في الوقت الحالي للعودة إلى الجمهور بمجموعة أعمال جديدة بعد مشاركتها في مسلسل “جميلة” والذي عرض في شهر رمضان من هذا العام.
ومن ناحية أخرى، أنكرت الفنانة عبير صبري، ما تردد وأشيع عن إجرائها عدة عمليات تجميل الفترة الماضية، مؤكدة:"الناس كلها شيفاني وعرفاني من ساعة ما بدأت ملامحي هي هي وشكلي هو هو ومفيش أي حاجة فيا اتغيرت".
الغيرة من عبير صبري
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس":"أي حد يقول عليا إني بعمل عمليات تجميل يبقى غيران مني".
وتابعت:"معملتش أي عمليات تجميل في شفايفي ونزلت صورة ليا وأنا عندي 17 سنة على انستجرام علشان الناس تعرف أن دي ملامحي، والناس بدأت تكتب لي في الكومنتات احنا آسفين أننا ظلمناكي وقلنا إنك عاملة شفايفك، حتي شعري زي ما هو معملتش فيه حاجة جديدة"
ندم عبير صبري على الحجاب
وأكدت عبير صبري:"لبست الحجاب وقلعته ودي غلطة وندمانة عليها، بس إن شاء الله ممكن طبعا أرجع البس الحجاب في توقيت ربنا يختارهولي".
في نفس اللقاء، قالت الفنانة عبير صبري:"نسبة التفاهم بيني وبين زوجي عالية جدا ووصلت لـ 80% لأننا كل فترة من العشرة بنفهم بعض أكتر وبنستوعب بعض أكتر وبنتجاوز عن أخطاء بعض وبننضج احنا الاتنين مع بعض".
العلاقة بين عبير صبري وزوجها
وأضافت:"في الأول كان زوجي أشقى مني بكتير، هو شقى وأنا هادية ولكن مع الوقت بدأ ياخد شوية من صفاتي ويسمع أكتر ويستوعب أكتر ويطبطب أكتر".
رأي زوج عبير صبري في أدوارها
وتابعت:"الأدوار اللى بشتغلها حرية شخصية ومباخدش إذن جوزي في أدواري ولكن أنا بحكيله وهو بيتحمس لشغلي أكتر مني أحيانا، وفي رمضان اتعرض عليا أكتر من عمل ولكن مكنش عندي طاقة أني أشتغل إلا عمل واحد ولكن هو كان عايزني اشتغل في أعمال كتير".
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