الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رجل يتقدم للزواج من حبيبته أثناء حفلة تايلور سويفت (فيديو)

تايلور سويفت، فيتو
تايلور سويفت، فيتو

تايلور سويفت، فاجئ رجل حبيبته، بطلب يدها للزواج، خلال حضورها، حفل تايلور سويفت الذي أقيم مساء أمس، في أمريكا، ضمن الجولة الغنائية للمغنية الشابة.

رجل يطلب يد حبيبته للزواج في حفل تايلور

واستغل الرجل غناء تايلور سويفت الأغنية الرومانسية، love story، وأخرج خاتم الخطبة من جيب بنطاله وركع علي إحدى ركبتيه، تقدم للزواج من حبيبته، التي فوجئت مما فعله، لتوافق على الفور على الزواج منه.

أسباب رفض تايلور سويفت الغناء في السوبر بول 

كشفت مصادر مقربة من تايلور سويفت، سبب رفض المغنية الشابة، الغناء في مباراة السوبر بول الأمريكي، التي تعد الاحتفالية الرياضية الأشهر في العالم بعد كأس العالم لكرة القدم.

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وقالت أحد المصادر المقربة لـ تايلور سويفت على لسانها: “ليست في عجلة من أمرها للغناء، في عرض نهاية الشوط الأول في مباراة السوبر بول - Super Bowl.. ستكون مباراة السوبر بول أمرًا جميلًا للقيام به يومًا ما، لكنها ليست لحظة حاسمة بالنسبة لها الآن.. فهي تعلم أنها في ذروة مسيرتها المهنية، وكل خطوة من هذه النقطة فصاعدًا، لا تقل أهمية عن الخطوة التالية”.

تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl

وكشفت تقارير صحفية، أن المغنية الشهيرة، تايلور سويفت، رفضت الغناء في مباراة Super Bowl، لعام 2024.

ووفقًا لتقرير HITS Daily Double، أن تايلور سويفت، رفضت طلب الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، للغناء خلال عرض نهاية الشوط الأول، لمباراة الـ Super Bowl، لعام 2024.

فيما لم يذكر التقرير سبب هذا الرفض، خاصة أن الغناء في عرض الـ Super Bowl، هو حلم لكل مغني، وأشار التقرير، أن جدول تايلور سويفت المزدحم، ربما يكون السبب في رفضها للعرض، خاصة أنها تعمل علي إطلاق ألبومها الجديد في أكتوبر القادم “نسخة تيلور 1989”، كما أن لديها عدة حفلات موسيقية  لتؤديها في جولة إيراس الغنائية.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأميركية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

تايلور سويفت رئيسة لأمريكا

في مفاجأة طريفة، ظهر اسم المغنية الشهيرة تايلور سويفت، ضمن أسماء مرشحي الرئاسية للانتخابات الأمريكية لعام ٢٠٢٣.

وظهر اسم المغنية الأمريكية الشابة تايلور سويفت، في الاستطلاع الوطني الرسمي لجامعة إيمرسون، والذي أجري في الفترة من 16 إلى 17 أغسطس 2023، للكشف عن اسم الشخص الذي يفضله الأمريكان، ليكون الرئيس القادم للبلاد.

وطالب عدد من الأمريكيين خضعوا للاستطلاع، من تايلور سويفت الترشح للانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث حصد دونالد ترامب على نسبة: 42%، فيما حصل جو بايدن على: 39%، وكانت المفاجأة حصول تايلور سويفت على نسبة: 8%.

جامعة إيمرسون الأمريكية

جامعة إيمرسون، هي جامعة خاصة أمريكية شهيرة، يقع مقرها الرئيسي في ولاية بوسطن، ماساتشوستس، كما أن لديها حرم جامعي في كلا من ولايات لوس أنجلوس، وكاليفورنيا وويل، وليمبورج، وهولندا.

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تايلور سويفت تخوض تجربة الإخراج

في سياق متصل، أعلنت شركة سيرشلايت بيكتشرز الأمريكية للإنتاج السينمائي، مؤخرا إن تايلور سويفت، ستخوض تجربتها الإخراجية الأولى بنص من تأليفها. 

فيما لم تكشف سيرشلايت، المملوكة جزئيا لشركة والت ديزني، عن موضوع فيلم تايلور سويفت أو موعد إصداره المحتمل. 

وقال ديفيد جرينباوم وماثيو جرينفيلد، رئيسا شركة سيرشلايت، في بيان رسمي “تايلور فنانة وراوية قصص لا تتكرر في جيل واحد، التعاون معها وهي تشرع في هذه الرحلة الإبداعية الجديدة والشيقة يمثل متعة خالصة وامتيازًا”. 

الحياة العاطفية لتايلور سويفت

وأجرت المغنية تايلور سويفت لقاء تلفزيونيا في برنامج The Graham Norton Show بالمملكة المتحدة البريطانية، للتحدث عن ألبومها الجديد Midnights، الذي حقق نجاحا كبيرا وحطم أرقاما قياسية بمجرد طرحه منذ أيام. 

وأوضحت المغنية تايلور سويفت خلال لقائها، أن الحياة مؤذية عاطفيًا، وأن ألبومها الجديد Midnights، يتحدث عن جميع أنواع الحب والعلاقات العاطفية، مثل البدايات وأن تظل مستيقظا طوال الليل تفكر في شخص ما، أو رغبة شخص أخر في الانتقام من حبيبه السابق، مشيرة إلى أن جميع تلك المواقف العاطفية، كانت جزء من تفكيرها أثناء كتابتها لأغاني الألبوم. 

وحقق ألبوم النجمة تايلور سويفت Midnights، خلال أسبوعه الأول رقما قياسيا، بعد تحقيقه مبيعات بلغت أكثر من مليون نسخة في أمريكا فقط، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2022، وهو رقم لم تحقق أي فنانة منذ ما يقرب من ٥ سنوات.

تايلور سويفت ترفض الغناء في عرض Super Bowl لعام 2024

تايلور سويفت ممثلة لأول مرة في فيلم DEADPOOL 3

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