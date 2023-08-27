الجيش الأوكراني يعلن تدمير صواريخ كروز روسية

قال الجيش الأوكراني، الأحد، إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من البلاد، إلا أنه أكد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث ساعات قبل إعلان زوال الخطر في الصباح.

وأوضح سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف، عبر تطبيق تيليجرام أن "قوات الدفاع الجوي دمرت أهدافا معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف، وأن الهجوم شمل صواريخ كروز".

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في غضون ذلك، لم ترد معلومات بعد عن حجم الهجوم أو الأضرار المحتملة أو إن كان قد أسفر عن سقوط قتلى.

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