السبت 27 أبريل 2024
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حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

اشكال صغيرة داكنة
اشكال صغيرة داكنة تشبه العناكب، فيتو

التقطت المركبة الفضائية "مارس إكسبريس" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورا جديدة لأشكال صغيرة داكنة تشبه العناكب، والتي تنطلق عبر منطقة المريخ المعروفة باسم مدينة "الإنكا" بالقرب من القطب الجنوبي للكوكب الأحمر.

عناكب علي المريخ

وحسب موقع "سبيس" فقد تم رصد هذه الأشكال عن طريق الأقمار الاصطناعية وهي تنبت من خلال الشقوق الموجودة في سطح المريخ.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن هذه الظاهرة ترتبط بقيام ضوء الشمس الربيعي بتدفئة طبقات ثاني أكسيد الكربون المترسبة خلال شتاء المريخ المظلم.

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وفي المقابل، يتحول جليد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الطبقة السفلية إلى غاز، والذي يتراكم ويخترق في النهاية الجليد المغطى الذي يصل سمكه إلى متر واحد.

 
ويحمل الغاز المنبعث غبارا داكنا من الأرض السفلية إلى الأعلى، مما يجبر الغبار في النهاية على الانفجار من طبقات الجليد العلوية مثل الماء من السخان قبل أن يستقر على السطح.

 إنشاء تكوينات عنكبوتية 

ويؤدي هذا إلى إنشاء تكوينات عنكبوتية متشققة يبلغ عرضها من 0.03 إلى 0.6 ميل (45 مترا إلى كيلومتر واحد).

وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: "ما زلنا غير متأكدين بالضبط من كيفية تشكل مدينة الإنكا".

وتابعوا: "من الممكن أن تكون الكثبان الرملية قد تحولت إلى حجر مع مرور الوقت. وربما تتسرب مواد مثل الصهارة أو الرمال من خلال صفائح مكسورة من الصخور المريخية، أو يمكن أن تكون التلال عبارة عن هياكل متعرجة مرتبطة بالأنهار الجليدية".

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