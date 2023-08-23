الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مسئول أوكراني: ضرب روسيا لمخازن الحبوب ينذر بأزمة حبوب طاحنة

إشعال النيران فى
إشعال النيران فى أوكرانيا، فيتو

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية حققت موطئ قدم في قرية روبوتاين بجنوب شرق البلاد على الطريق المؤدي إلى توكماك، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

استعادة أوكرانيا السريعة للأراضي في منطقة خاركيف الشرقية 

وتعد القرية مركز سكك حديدية وستكون استعادتها علامة فارقة في مسيرة كييف جنوبا للوصول إلى بحر آزوف.
كما تعد المستوطنة الرئيسية التالية هي مدينة ميليتوبول الإقليمية الكبيرة.

ومع ذلك، حذرت نائبة الوزير من أنه لا ينبغي مقارنة الهجوم المضاد باستعادة أوكرانيا السريعة للأراضي في منطقة خاركيف الشرقية العام الماضي أو نجاحها في إخراج القوات الروسية من مدينة خيرسون في الجنوب الغربي، لأن كل موقف في ساحة المعركة يمثل أهمية كبيرة.

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 تهيئ الظروف لتحرير خيرسون

وقالت: "عندما تم تحرير خيرسون، تذكروا أن القوات المسلحة كانت تهيئ الظروف من أجل تحريرها بسرعة أكبر في وقت لاحق".

واستهدفت القوات الروسية مناطق أوديسا ونهر الدانوب بجنوب أوكرانيا، وهي منطقة رئيسية لصادرات الحبوب، في هجمات ليلية.

وقال الجيش الأوكراني والسلطات المحلية اليوم إن الضربات أشعلت حرائق في منشآت تخزين الحبوب.

 

ضرب منشآت تخزين الحبوب

وأضاف أن “العدو ضرب منشآت تخزين الحبوب ومجمع الإنتاج والشحن في منطقة الدانوب. اندلع حريق في المستودعات وتم احتواؤه بسرعة".
وقال الجيش عبر قناته على تيليجرام: “يواصل رجال الإطفاء العمل”.

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أزمة حبوب روسيا أوكرانيا

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