السبت 27 أبريل 2024
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اقتصاد

تصل لـ 112 جنيهًا، زيادة في أسعار برسيل وبريل وأكسترا وجنرال وهذا موعد التطبيق

زيادة أسعار منتجات
زيادة أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال، فيتو

زيادة أسعار منتجات برسيل وبريل في الأسواق، كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، عن إرسال شركة هنكل مصر المنتجة لمنتجات برسيل واكسترا قائمة جديدة بأسعارهم.

زيادة أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال في الأسواق بدءًا مايو المقبل

وتطبق زيادة أسعار منتجات برسيل وبريل وإكسترا وجنرال في الأسواق بدءًا مايو المقبل، بزيادات تتراوح  من33 جنيهًا نحو 112 جنيهًا، حسب وزن العبوة،  وجاءت قائمة أسعار منتجات برسيل وبريل بعد الزيادة المقرر تطبيقها في مايو المقبل كالتالي: 

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أسعار برسيل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر برسيل وزن كيلو نحو 80 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 1.5 كيلو نحو 116 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 800 جرام نحو 100 جنيه للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 2.5 كيلو نحو 233 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل وزن 4 كيلوات نحو 353 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل وزن 6 كيلوات نحو 512 جنيهًا للمستهلك

أسعار برسيل جل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن لتر  نحو 122 جنيهًا للمستهلك

سجل سعر برسيل جل بلاك وزن 900 جرام نحو 101 جنيه للمستهلك 

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 2.6 لتر نحو 266 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل وزن 3.250 جم نحو 315 جنيهًا  للمستهلك.

سجل سعر برسيل جل ألوان وزن 3.9 لتر نحو 372 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر جيل بلاك وزن 2.5 لتر  نحو 196 جنيهًا للمستهلك.

أسعار منتجات هنكل مصر بدءًا من مايو 2024، فيتو

أسعار إكسترا في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر إكسترا وزن 2.5 كيلو نحو 162 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 4 كيلوات نحو 243 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر إكسترا وزن 8 كيلوات نحو 446 جنيهًا للمستهلك.

أسعار بريل في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر بريل وزن 35 جرامًا نحو 3 جنيهات للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن 350 جرامًا نحو 21 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر زجاجة بريل وزن 600 جرام نحو 40 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل وزن لتر  نحو 72 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر بريل جركن وزن 2.5 كيلو نحو 127 جنيهًا للمستهلك.

أسعار جنرال في الأسواق بدءًا من مايو 2024

سجل سعر جنرال وزن 730 جرامًا  نحو 56 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر جنرال وزن 3.1 لتر نحو 122 جنيهًا للمستهلك.

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