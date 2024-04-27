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محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

ار كيلي، فيتو
ار كيلي، فيتو

قضت محكمة امريكية بالسجن لمدة 20 عام على النجم العالمي آر كيلي  عقب ادانته باستغلال الأطفال في مواد إباحية وجرائم أخرى.

سجن آر كيلي 20 عام

وصدر الحكم على كيلي في فبراير 2023، لكن دفاعه جادلوا بأن قانون التقادم انقضى بحلول وقت توجيه التهم إليه، وهو دفاع رفضته محكمة شيكاغو أمس الجمعة، فيما أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الحكم.
وكتبت القاضية إيمي سانت إيف في الحكم، الذي أصدرته هيئة المحكمة المكونة من 3هيئات: "على مدى سنوات، أساء روبرت سيلفستر كيلي إلى الفتيات القاصرات، ومن خلال استخدام مخطط معقد لإبقاء الضحايا هادئات، تهرب لفترة طويلة من العواقب".

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وأضافت: لقد لحقت به تلك الجرائم أخيرا. لكن كيلي يعتقد أنه أخر التهم لفترة كافية لتفاديها تماما. القانون يقول خلاف ذلك، لذلك نؤكد إدانته.
ويقضي كيلي (56 عاما) بالفعل حكما بالسجن لمدة 30 عاما، تلقاه بعد أن أدانته هيئة محلفين في بروكلين في محاكمة اتحادية منفصلة بتهم الابتزاز والاتجار بالجنس.
وسيتم تنفيذ الحكمين بشكل متزامن، مع قضاء جميع العقوبتين باستثناء عام واحد في نفس الوقت، مما يصل إلى 31 عاما كحد أقصى في السجن.

 

وقالت محاميته جينيفر بونجين لوسائل إعلام أمريكية، إن كيلي سيستأنف القرار أمام المحكمة العليا.
وأدانت محكمة في نيويورك كيلي في سبتمبر 2022 بستة من أصل 13: 3 منها تتعلق بإنتاج مواد إباحية للأطفال و3 بإغراء قاصر.

وجاءت الإدانة الفيدرالية في شيكاغو بعد عام واحد، وكان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها علامة فارقة لحركة #MeToo، فقد كانت أول محاكمة كبرى تتعلق بالاعتداء الجنسي.
وأصبح كيلي الذي صعد إلى مستوى المشاهير العالميين بفضل سلسلة من الأغاني الناجحة في التسعينيات بما في ذلك أغنية "I Believe I Can Fly"، أحد أكبر نجوم موسيقى R&B، وتهرب من اللوم على الرغم من حياته الشخصية المشكوك فيها.
 

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