المسيرات الأوكرانية تواصل قصف القرم وكالوجا في روسيا، وموسكو: دمرنا 42 طائرة

شن الجيش الأوكراني هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، وكالوجا القريبة من موسكو، ومناطق متفرقة في البحر الأسود، لكن معظم تلك الهجمات أحبطت، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية دمرت 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، وصاروخًا فوق منطقة كالوجا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

تدمير 9 طائرات مسيرة

وأوضحت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت فوق القرم دون أن تصل إلى أهدافها.

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وقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وأشار ميخائيل رازفوزاييف حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو عبر تيليجرام، إلى أنه تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة فوق خيرسونيس على مشارف سيفاستوبول.

According to preliminary data, several drones were destroyed in the area of Cape Khersones over the Black Sea, Governor of Sevastopol Mikhail Razvozhaev said:https://t.co/4CqN15LNxi pic.twitter.com/kDyaJGV1oA — TASS (@tassagency_en) August 25, 2023

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها أسقطت صاروخًا أطلقته أوكرانيا فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

ووفق المصادر الروسية، فإن الهجوم المحبط على كالوجا، نفذ بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" معدل، واستهدف مواقع مدنية.

جاء ذلك فيما لم ترد تقارير فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات التي ألقت روسيا باللوم فيها على أوكرانيا، وأوقف مطاران روسيان الرحلات الجوية لبضع ساعات.

⚡️Overnight explosions were heard in Russia’s #Kaluga and Tula regions. #Moscow airports temporarily suspended operations.



The Russian Defence Ministry said an improved S-200 missile was allegedly detected and destroyed over the Kaluga region. pic.twitter.com/knMffae1w2 — KyivPost (@KyivPost) August 25, 2023

المسئولية عن الهجمات داخل روسيا

من جانبها، لم تعلن أوكرانيا أبدًا مسؤوليتها علنًا عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

ويوم أمس، أعلنت روسيا إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة.

واعتادت قوات كييف في الفترة الأخيرة استهداف مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية.

إعدام 23 جنديًا أوكرانيًّا

وفي أوكرانيا، شهدت جبهة خيرسون تطورات غير مسبوقة، بعد أن أقدم الجيش الأوكراني على إعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123، بعد محاولتهم الفرار من مواقعهم بالقرب من المقاطعة التي يقع جزءًا منها تحت السيطرة الروسية، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح مسؤول أمني أنه "بناء على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم، في 11 أغسطس الجاري، بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".

ووفق المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.

أما في زابوروجيا، فقالت مصادر أوكرانية، إن انفجارًا وقع في الجزء الذي يسيطر عليه الجيش الأوكراني. وكتبت صحيفة "سترانا" المحلية الأوكرانية في قناتها على تليجرام، "هناك بلاغات عن انفجار في زابوروجيا"، جرى على إثرها إعلان حالة التأهب الجوي.

انفجارات في أوديسا ونيكولاييف

وذكرت مصادر روسية، وقوع انفجارات مشابهة في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بعد الإعلان عن حالة التأهب الجوّي.

وبدوره، أبلغ حاكم مقاطعة أوديسا، أوليغ كيبر، عن وقع الانفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية الأوكرانية.

وسبق للمسؤول الأوكراني أن أبلغ عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة.. وفق ما ذكرته صحيفة "سترانا"، فإن الدفاع الجوي كان يعمل في نطاق مدينة تشيرنومورسك، حيث يقع الميناء البحري، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

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