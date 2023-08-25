الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

المسيرات الأوكرانية تواصل قصف القرم وكالوجا في روسيا، وموسكو: دمرنا 42 طائرة

جنود أوكرانيون يطلقون
جنود أوكرانيون يطلقون مسيرة نحو مواقع روسية، فيتو

شن الجيش الأوكراني هجمات جديدة بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم، وكالوجا القريبة من موسكو، ومناطق متفرقة في البحر الأسود، لكن معظم تلك الهجمات أحبطت، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية دمرت 42 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم، وصاروخًا فوق منطقة كالوجا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

تدمير 9 طائرات مسيرة

وأوضحت الوزارة، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت فوق القرم دون أن تصل إلى أهدافها.

Advertisements

وقد ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014.

وأشار ميخائيل رازفوزاييف حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم الذي عينته موسكو عبر تيليجرام، إلى أنه تم تدمير عدد من الطائرات المسيرة فوق خيرسونيس على مشارف سيفاستوبول.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنها أسقطت صاروخًا أطلقته أوكرانيا فوق منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

ووفق المصادر الروسية، فإن الهجوم المحبط على كالوجا، نفذ بصاروخ دفاع جوي من طراز "إس-200" معدل، واستهدف مواقع مدنية. 

جاء ذلك فيما لم ترد تقارير فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات التي ألقت روسيا باللوم فيها على أوكرانيا، وأوقف مطاران روسيان الرحلات الجوية لبضع ساعات.

المسئولية عن الهجمات داخل روسيا

من جانبها، لم تعلن أوكرانيا أبدًا مسؤوليتها علنًا عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها تقول في الأشهر الأخيرة إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية يساعد في الهجوم المضاد الذي تشنه كييف.

ويوم أمس، أعلنت روسيا إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، وأخرى فوق مقاطعة كالوغا المجاورة.

واعتادت قوات كييف في الفترة الأخيرة استهداف مناطق روسية مختلفة باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ وقذائف عنقودية. 

إعدام 23 جنديًا أوكرانيًّا

وفي أوكرانيا، شهدت جبهة خيرسون تطورات غير مسبوقة، بعد أن أقدم الجيش الأوكراني على إعدام 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123، بعد محاولتهم الفرار من مواقعهم بالقرب من المقاطعة التي يقع جزءًا منها تحت السيطرة الروسية، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضح مسؤول أمني أنه "بناء على مصادر في القوات المسلحة الأوكرانية، وردت معلومات تفيد بأن 23 جنديًا من لواء الدفاع الإقليمي 123، التابع للجيش الأوكراني في خيرسون، تم تنفيذ إعدامهم، في 11 أغسطس الجاري، بعد محاولتهم الهروب من مواقعهم".

ووفق المسؤول، قررت القيادة العسكرية الأوكرانية إدراج أسماء هؤلاء الجنود في قوائم المفقودين لإخفاء الجريمة.

أما في زابوروجيا، فقالت مصادر أوكرانية، إن انفجارًا وقع في الجزء الذي يسيطر عليه الجيش الأوكراني. وكتبت صحيفة "سترانا" المحلية الأوكرانية في قناتها على تليجرام، "هناك بلاغات عن انفجار في زابوروجيا"، جرى على إثرها إعلان حالة التأهب الجوي. 

انفجارات في أوديسا ونيكولاييف

وذكرت مصادر روسية، وقوع انفجارات مشابهة في مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف بعد الإعلان عن حالة التأهب الجوّي.

وبدوره، أبلغ حاكم مقاطعة أوديسا، أوليغ كيبر، عن وقع الانفجارات في أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية الأوكرانية. 

وسبق للمسؤول الأوكراني أن أبلغ عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة.. وفق ما ذكرته صحيفة "سترانا"، فإن الدفاع الجوي كان يعمل في نطاق مدينة تشيرنومورسك، حيث يقع الميناء البحري، بحسب ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

أول تعليق من أمريكا على إسقاط روسيا الطائرات المسيرة

قلق أمريكي من تعاون روسيا وإيران لبناء أكبر مصنع للطائرات المسيرة (فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الاوكراني الطائرات المسيرة شبه جزيرة القرم كالوجا موسكو البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الروسية أوكرانيا القوات المسلحة الأوكرانية خيرسون زابوروجيا

مواد متعلقة

أول تعليق من أمريكا على إسقاط روسيا الطائرات المسيرة

الأمم المتحدة تدين الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

المزيد
الجريدة الرسمية