السفارة الروسية بالقاهرة ترد على ادعاءات واشنطن حول تدمير شحنات حبوب أوكرانية كانت متجهة لمصر

أصدرت السفارة الروسية بالقاهرة بيانًا، مساء اليوم السبت، للرد على ادعاء واشنطن بأن موسكو دمرت أطنانًا من الحبوب الأوكرانية كانت متجهة الي مصر ورومانيا.



مصر شريك إستراتيجي لروسيا

ووصفت السفارة الروسية إلى أن الادعاءات الأمريكية التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنها محاولة غير مدروسة من الدعاية الأمريكية لاتهام روسيا بالإضرار بمصالح مصر التي نعتبرها شريكا إستراتيجيا.. فشلت مرة أخرى".



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‼️ان المحاولة غير الماهرة من الدعاية 🇺🇲 لاتهام 🇷🇺 بالإضرار بمصالح 🇪🇬، التي نعتبرها شريكا استراتيجيا، فشلت. وكان من الواضح لجميع العقلاء أننا لا نضرب على البنية التحتية المدنية على عكس الإرهابيين 🇺🇦، الذين يوجهون الطائرات بدون طيار إلى المنازل الروسية.



🔗https://t.co/9KJmAJ9nBu pic.twitter.com/mdQSosyLGt — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) August 26, 2023

ضمان الأمن الغذائي لـ “مصر”

وتابع البيان: "أما بالنسبة للأمن الغذائي لأصدقائنا المصريين فإننا نبذل كل جهد ممكن لضمانه، ونبقي مصدرا رئيسيا للعديد من المحاصيل الزراعية لمصر".



وأكدت أنه وخلال العام الماضي شحن الموردون الروس 8.1 مليون طن من الحبوب إلى مصر، ومؤخرا وصلت إلى ميناء دمياط سفينة أخرى قادمة من روسيا تحمل على متنها 26 ألف طن قمح.

ادعاء امريكي بتدمير 13 الف طن حبوب في طريقا لمصر ورومانيا.

وكان بلينكن زعم في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " أن "الكرملين دمر 13 ألف طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا.. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم".

The Kremlin has destroyed yet another 13,000 tons of grain headed to feed people in Egypt and Romania. Russia’s attacks on Ukrainian grain storage, ships, and ports are starving the world. Putin’s senseless war reaches far beyond Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 23, 2023

سفينة قمح روسية ترسو في ميناء دمياط

وبعد يومين من تصريحات بلينكن، رست السفينة "SABEEL STAR" بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا.

وتعرض بلينكن لهجوم واسع على التدوينة التي قام بنشرها، حيث تساءل البعض عن إثبات الأمر، وقلل البعض الآخر من حديثه.



انضمام مصر لـ “بريكس”

وفي سياق اخر كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، المعايير التي تم بناء عليها اختيار الدول الجديدة لعضوية بريكس، التي شملت مصر والسعودية الإمارات.

معايير اختيار مصر في بريكس

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، إن المعايير التي وضعت في الاعتبار عند مناقشة توسع مجموعة بريكس، تشملت وزن وهيبة الدولة ومواقفها السياسية بالساحة الدولية.

وقال وزير خارجية روسيا، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي في ختام قمة بريكس، بجنوب إفريقيا: إن النقاشات حول توسيع مجموعة بريكس، كانت مكثفة، لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

موضحا، أن المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد لـ بريكس أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة.

شروط بريكس في اختيار الأعضاء الجدد

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وقال سيرجي لافروف: "وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل للانضمام إلى بريكس".