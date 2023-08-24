التموين: استمرار تعاقدات القمح لتأمين إنتاج الخبز المدعم والدقيق لأصحاب البطاقات

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها مخزون كافي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم حيث يصل الاحتياطي الإستراتيجي منه الي 4.7 شهرًا.

تعاقدات القمح

وأكد الوزير، استمرار التعاقدات التي تبرمها هيئة السلع التموينية من كافة المناشئ المعتمدة لدي الهيئة والتي تبلغ 23 منشأ لدعم الأرصدة الحالية بهدف ضمان انتاج الخبز البلدي المدعم بكميات تصل إلي 270 مليون رغيف يوميا يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

Advertisements

من ناحية أخرى، قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر خلال جولة تفقدية صباح اليوم على مطحن ومخبز الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بمدينة الأقصر أن المحافظة بها 3 مطاحن تابعة لشركة مطاحن مصر العليا بطاقات إجمالية تصل إلي 550 طنا، في حين أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للمطحن تصل إلي 380 طنا يوميا.

وأضاف صلاح، أن السبب في تراجع كميات الدقيق المنتجة هو حجم كميات الدقيق المصروفة للمخابز البلدية المدعمة والتي تصل إلي 9500 طن شهريا مقسمة إلى 55٪ لإنتاج الخبز لصالح البطاقات التموينية، و45٪ لمستودعات الدقيق.

صرف الدقيق المدعم

وأشار صلاح إلى أنه متاح صرف الدقيق المدعم للمستفيدين من الدعم التمويني لصالح مليون مواطن مقيدين على 380 ألف بطاقة، بدلا من الخبز المدعم في حالة رغبة المواطن، مشيرا إلي أن حصة الفرد الواحد من الخبز المدعم شهريًا تصل إلي 150 رغيف بلدي مدعم، أو 10 كيلو جرامات من الدقيق المدعم شهريًا.

وقال صلاح أن محافظة الأقصر تضم 320 مخبز بلدي مدعم ينتج شهريا 80 مليون رغيف بلدي مدعم بواقع 2.6 مليون رغيف يومي موضحا أن عدد المخابز البلدية العاملة بالغاز الطبيعي يصل الي 80 مخبز وجاري توصيل الغاز الي المخابز العاملة بالسولار، كما أن محافظة الأقصر بها 640 مستودع دقيق لصرف الحصة التموينية لحاملي البطاقات التموينية.

مطاحن الأقصر

من جانبه، قال مهندس ياسر فوزي رئيس قطاع مطاحن الاتحاد التابع لشركة مطاحن مصر العليا بالأقصر، أن القدرة الفعلية للمطحن حاليًا تصل إلي 110 طن دقيق يوميًا من إجمالي الطاقة الإجمالية والمقدرة بـ 150 طن يوميا.

وأرجع فوزي انخفاض الكميات المنتجة عن الطاقة الإجمالي إلي الإجراءات التي اتخذها الدكتور علي المصيلحى وزير التموين لتقليل الهادر من الدقيق والمقدرة بـ 40 طن.

وأوضح أن مطحن الاتحاد تم إنشاؤه عام 2005 ويتضمن خطين للإنتاج احدهما للدقيق البلدي استخراج 87.5 ٪ المخصص لإنتاج الخبز المدعم واخر للطباقي والذي تم إيقافه وكانت قدرته الإنتاجية 25 طن يومي، لافتًا إلي أن عمليات الإحلال والتجديد مستمرة داخل المطحن وتتم كل 5 سنوات لتحسين عمليات الطحن وجودة الدقيق المنتج.

وكشف فوزي أنه يتم حاليا العمل علي إنشاء مطحن جديد في مدينة طيبه علي مساحة 8 أفدنة بطاقة إنتاجية 500 طن دقيق يوميًا باستثمارات 150 مليون جنية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال 6 سنوات، كنا يتم العمل علي إنشاء صومعة لتخزين الحبوب بالمدينة بطاقة تخزينية 30 ألف طن ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 3 سنوات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد ، أخبارالمحافظات ، أخبار السياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.