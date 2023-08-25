بوتين لن يحضر قمة العشرين في نيودلهي، ويلتقي أردوغان لاستئناف صفقة الحبوب

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين في الهند في سبتمبر المقبل شخصيًا، مشيرًا إلى عقد لقاء قريب بينه وبين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما ينفيه الكرملين بشدة. وهذا يعني أنه يواجه خطر الاعتقال عند سفره إلى الخارج.

اجتماع "بريكس"

وكان الرئيس الروسي قد حضر هذا الأسبوع اجتماعًا لقادة مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة في جنوب أفريقيا عبر الفيديو.

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وحضر وزير الخارجية سيرجي لافروف، نيابة عن الرئيس الروسي في قمة بريكس التي عقدت في جنوب إفريقيا.

وطالب بوتين خلال مشاركته عند بعد في القمة الـ15 للمجموعة المنافسة للغرب، بضرورة الاستغناء عن الدولار الأمريكي، مؤكدًا أن "هذا التكتل يكافح ضد الدول الاستعمارية التي تسعى للحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية والتي تسببت بالأزمة الأوكرانية".

اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي قريبًا

وأشار بيسكوف أيضًا، إلى أن هناك "تفاهمًا" على عقد اجتماع بين الرئيسين التركي والروسي قريبًا.

ووجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا هذا الشهر لكن لم يتم تحديد موعد بعد.. ولم يذكر بيسكوف، الذي كان يتحدث للصحفيين، المكان المتوقع للاجتماع.

أردوغان سيزور روسيا

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وسائل إعلام تركية، إن أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

إلى ذلك، قالت وسائل الإعلام، نقلًا عن مصدر بإدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين ومناقشة صفقة الحبوب".

وأكدت صحيفة "يني شفق" التركية أن زيارة أردوغان المرتقبة لروسيا أمر بالغ الأهمية، للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صفقة الحبوب.

وتسعى تركيا إلى إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق ساعدت أنقرة في التوسط فيه الصيف الماضي يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب

وكانت موسكو قد انسحبت من الاتفاق الشهر الماضي بسبب عدم قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة على الرغم من الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق.

ومؤخرا، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.

وأكد بيسكوف، مجيبًا عن سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: "روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن".

عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلا عن الكرملين، بأن اتصالا هاتفيا جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح الكرملين، في بيان له، أنه خلال الاتصال ناقش الرئيسان إمكانية عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

وحسب بيان الرئاسة الروسية، أعلن فلاديمير بوتين، أن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذ صفقة الحبوب بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط.

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