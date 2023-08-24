لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، المعايير التي تم بناء عليها اختيار الدول الجديدة لعضوية بريكس ، التي شملت مصر والسعودية الإمارات.

معايير اختيار مصر في بريكس

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، إن المعايير التي وضعت في الاعتبار عند مناقشة توسع مجموعة بريكس ، تشملت وزن وهيبة الدولة ومواقفها السياسية بالساحة الدولية.

وقال وزير خارجية روسيا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ختام قمة بريكس ، بجنوب إفريقيا: إن النقاشات حول توسيع مجموعة بريكس، كانت مكثفة، لم تخل من مشاكل لكن بشكل عام كانت كل دولة تستهدف اتخاذ القرار بضم أعضاء جدد.

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بريكس، فيتو

موضحا، أن المعايير والإجراءات بالنسبة للمنضمين الجدد لـ بريكس أخذت بعين الاعتبار، لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي، وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة.

شروط بريكس في اختيار الأعضاء الجدد

وأوضح وزير الخارجية الروسي، أن من الدول التي تحمل الأفكار المشتركة، تلك التي تؤيد تعددية الأقطاب، وضرورة جعل العلاقات الدولية أكثر ديمقراطية وعدالة، وزيادة دور الجنوبي العالمي في آليات الحوكمة العالمية.

وقال سيرجى لافروف: "وفي هذا السياق فإن الدول الست التي تم الإعلان عن أسمائها اليوم، تستوفي هذه المعايير بشكل كامل للانضمام إلى بريكس".

وكانت مجموعة بريكس ، دعت فى وقت سابق 6 دول للانضمام إليها، وشملت القائمة 3 دول عربية وهي مصر والإمارات والسعودية، إضافة إلى إيران والأرجنتين وإثيوبيا.

على صعيد متصل، أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة، أن دول قارة إفريقيا قادرة بمساعدة مجموعة بريكس، على التخلص من الفقر وتغيير الأوضاع نحو الأفضل مشيرا إلى امتلاك دول القارة السمراء كافة الموارد اللازمة.

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وقال فى كلمته خلال اجتماع قادة "مجموعة بريكس، مع الممثلين المدعوين من البلدان الإفريقية والمرشحين لعضوية بريكس، إنه مع بعضنا البعض نمتلك القدرة اللازمة من أجل تغيير المشهد القائم وتعزيز النمو الشامل والقضاء على الفقر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد على حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع بريكس من خلال المُشاركة في الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة "بريكس بلس"، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021.

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