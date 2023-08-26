أخبار مصر: راقصة في تكريم أوائل الثانوية تثير الجدل، خبر سار لجماهير الزمالك، تعليق صادم من شريف منير عن إطلالة ابنته أسما

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

شاهد، فيديو الراقصة الذي هز القليوبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بـ قرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

برافو عليكي أخدتي التريند، شريف منير يعلق على ظهور ابنته أسما حليقة الرأس (فيديو)

علق الفنان شريف منير على تريند صور ابنته أسما وهي حليقة الشعر على طريقة الزيرو.

حازم إمام يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك ويكشف موقفه من الترشح لرئاسة النادي

نادي الزمالك، تحدث حازم إمام عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق، عن آخر الأخبار داخل جدران القلعة البيضاء.

أسباب سقوط طائرة قائد فاجنر، 3 خيارات واقعية واللحظات الأخيرة تكشف الأسرار

قائد فاغنر، كشفت شبكة "سي إن إن" عن 3 أسباب أدت لسقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاجنر، مستندة على مراجعة بيانات الرحلة ومقاطع الفيديو، وإجراء مقابلات مع خبراء الطيران والمتفجرات، لتجميع ما حدث في الدقائق التي سبقت الحادث.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار العراقية، يوم الجمعة، إنه تم تسجيل حالتي انتحار بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

اليوم، فصل جديد في دعوى سحب لقب السوبر من النادي الأهلي

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي، طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الاهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل علي القانون.

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آلاف الأقباط والمسلمين يحتفلون بمولد مار جرجس في ميت دمسيس بالدقهلية (فيديو وصور)

احتفل آلاف الأقباط والمسلمين بمولد مار جرجس في الدير الذي يحمل اسمه بمنطقة ميت دمسيس بمحافظة الدقهلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أغسطس 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

تحذير سعودي شديد اللهجة للمواطنين والوافدين: درجة الحرارة اليوم تصل إلى 50

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، إنذارًا باللون الأصفر، للتحذير من موجة حرارة تضرب البلاد، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل الـ 50 درجة مئوية.

ميمي جمال تكشف لـ"فيتو" الوضع الصحي للفنان صلاح السعدني (فيديو)

كشفت الفنانة ميمي جمال عن الوضع الصحي الحالي للفنان صلاح السعدني وذلك بعد ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات ليست قليلة.

سوزا يصدم كولر ويضع شروط جديدة للموافقة على الانتقال للأهلي

أعلن البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، فشل انتقاله للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية.

الدفاع الروسية تدمر طائرة مسيرة في طريقها إلى موسكو، وتعليق الرحلات الجوية بـ 3 مطارات

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة في منطقة إيسترا كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

خبير أسواق مال يكشف عن منعطف تاريخي تشهده البورصة

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من المتوقع أن يخترق المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة

ترتيب الدوري السعودي، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية

عدد من التعديلات المرتقبة على قانوني الانتخابات الرئاسية، ومباشرة الحقوق السياسية جاءت ضمن توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية مؤخرًا.

بعد عرض أول حلقتين، 4 أسباب جذبت الجمهور لمسلسل "سفاح الجيزة"

عرضت منصة “شاهد” الحلقة الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، والمأخوذ عن قصة حقيقية، حيث لاقت الحلقة الأولى والثانية ردود فعل قوية على مواقع السوشيال ميديا.

بعد توبيخ روسيا، تصريح جديد من بايدن بشأن سقوط طائرة قائد فاجنر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريجوجن، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

برسالة طمأنة وتحذير، طبيب مناعة يكشف مدى خطورة الإصابة بمتحور كورونا الجديد (فيديو)

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة ارتفاع نسب التعافي من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 مشيرًا إلى أن 80 % من الإصابات بسيطة ولا تحتاج إلى بروتوكول علاجي محدد بل يمكن علاجهم بأدوية علاج نزلات البرد التقليدية.

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

عايز تعرف شكل ابنك المستقبلي ادفع، هذا ليس مزحة بل جديد الذكاء الاصطناعي الذي يحاول وضع بصمته في كل مجال.