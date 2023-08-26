أسباب سقوط طائرة قائد فاجنر، 3 خيارات واقعية واللحظات الأخيرة تكشف الأسرار

قائد فاغنر، كشفت شبكة "سي إن إن" عن 3 أسباب أدت لسقوط الطائرة التي كانت تقل زعيم مجموعة فاجنر، مستندة على مراجعة بيانات الرحلة ومقاطع الفيديو، وإجراء مقابلات مع خبراء الطيران والمتفجرات، لتجميع ما حدث في الدقائق التي سبقت الحادث.

حادث كارثي

ويشير التحليل إلى أن الطائرة الخاصة تعرضت لحادث كارثي واحد على الأقل، قبل أن تسقط من السماء، فيما لا يظهر الفيديو المتاح هذا الحدث الكارثي.

وأظهر بيان أصدرته وكالة الطيران المدني الروسية، روسافياتسيا، يوم الأربعاء، أن اسم يفجيني بريجوجين، كان من بين الركاب وأفراد الطاقم الثلاثة، الذين قالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إنهم قتلوا جميعًا.

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وقالت "روسافياتسيا" إنها بدأت تحقيقا في "ظروف وأسباب الحادث". كما أطلقت لجنة التحقيق تحقيقا جنائيا، في الحادث الذي جاء بعد شهرين من اليوم الذي أطلق فيه بريجوجين تمردًا قصير الأجل ضد القيادة العسكرية الروسية، مما شكل تحديًا غير مسبوق لسلطة بوتين.

هل تعطل المحرك؟



ويعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية والغربية الذين تحدثت معهم شبكة "سي إن إن"، أن الأمر كان متعمدًا، إلا أنهم قالوا في الوقت نفسه، إنه من السابق لأوانه تحديد سبب سقوط الطائرة.

لكن أحد الاحتمالات التي يجرى استكشافها هو وقوع انفجار على متن الطائرة، تقول الشبكة الأمريكية، مشيرة إلى أنه كان هناك الكثير من التكهنات، لكن لم يتم تقديم أي دليل يشير إلى تورط الكرملين أو أجهزة الأمن الروسية في الحادث.

ويقول الخبراء الذين قابلتهم شبكة "سي إن إن"، إن الأدلة المتاحة تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون سبب الحادث عطلًا ميكانيكيًا، مضيفين أن الهبوط الدراماتيكي للطائرة وطريقة انشطارها في الهواء وحجم الحطام تشير إلى حدوث انفجار.

بيانات تتبع رحلة الطائرة

وتظهر بيانات تتبع رحلة الطائرة الخاصة Embraer Legacy 600 (RA-02795) المرتبطة ببريغوجين، والتي أقلعت من موسكو قبل الساعة السادسة مساءً بقليل، أنها لم تظهر أي علامة على وجود أي مشاكل قبل الهبوط الحاد يوم الأربعاء.

وقال موقع "فلايت رادار"، وهو موقع يتتبع معلومات الطائرات في الوقت الفعلي، في تقرير إن الطائرة وصلت إلى ارتفاع إبحار يبلغ 28000 قدم في الساعة 6:11 مساءً، بتوقيت موسكو، وكانت تتحرك بسرعة 590 ميلًا في الساعة.

وبحسب الموقع، فإنه في الساعة 6:19 مساءً بالتوقيت المحلي، قامت الطائرة بصعود وهبوط غير منتظم، لترتفع في وقت ما إلى أكثر من 30 ألف قدم قبل أن تسقط فجأة على ارتفاع 8000 قدم في حوالي 30 ثانية، مشيرًا إلى أنه عندما أرسلت الطائرة البيانات الأخيرة، كانت قد سقطت على ارتفاع 19725 قدمًا.

اللحظات الأخيرة

فـ"على الرغم من أن الطائرة لم تكن تنقل معلومات عن موقعها، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل العمودي وإعدادات الطيار الآلي"، بحسب "سي إن إن"، التي نقلت عن موقع "فلايت رادر"، قوله إن هذه البيانات هي التي توفر بعض المعلومات عن اللحظات الأخيرة من الرحلة"، مشيرة إلى أن البيانات أظهرت "هبوطًا دراماتيكيًا".

وقال أحد خبراء الطيران لشبكة "سي إن إن"، إن التقلبات النهائية في الارتفاع للرحلة كانت غير عادية إلى حد كبير، وتشير إلى أن الطيار كان يحاول تثبيت الطائرة قبل تحطمها.

وقال مستشار الأبحاث الذي يتتبع الطائرات والسفن ستيفان واتكينز: "تخفيف الضغط بشكل متفجر، كما لو انفجر أحد الأبواب أو حدث الانفجار أسفل عربة ذات عجلات.. يجب أن يكونوا قادرين على الحفاظ على السيطرة على الطائرة بما يكفي للحفاظ على هذا الارتفاع وليس مجرد السقوط مثل الحجر".

وتقول "سي إن إن"، إنه جرى التعرف على الطائرة المنكوبة بواسطة موقع "فلايت رادار" مع تسجيل RA-02795، وهي نفس الطائرة التي كان يُعتقد سابقًا أنها نقلت بريغوجين إلى بيلاروسيا بعد اتفاق تم التوصل إليه لإنهاء التمرد يقضي بنقل رئيس فاغنر ومقاتليه إلى البلاد.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، تعقب المراقبون الروس وخبراء الطيران طائرة إمبراير وهي تحلق ذهابًا وإيابًا بين روسيا وبيلاروسيا، فغالبًا ما يقومون بإيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها لإخفاء موقعها.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد ذكرت في وقت سابق أن مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية كانوا يتتبعون تحركات الطائرة، لكنهم لم يتمكنوا من القول على وجه اليقين في ذلك الوقت ما إذا كان بريغوجين على متن الطائرة.

وأظهرت لقطات من موقع التحطم، نشرت على "تلغرام"، من قبل مجموعة مراقبة ناشطة، وهي مشروع Hajun البيلاروسي، جسم الطائرة. وفي المقطع، يمكن رؤية الأرقام الأربعة الأخيرة من رقم تسجيل الطائرة على ما تبقى من المحرك، حيث احترق الحطام: 2795.

وتُظهر مقاطع الفيديو والصور الأخرى التي تمت مشاركتها على تطبيق المراسلة "تلغرام"، حطام الطائرة منتشرًا في أربعة مواقع عبر دائرة نصف قطرها حوالي ميلين خارج قرية كوزينكينو، في منطقة تفير.

ووفقا لتحليل "سي إن إن"، فإنه عثر على جسم الطائرة في أحد الحقول، وتم اكتشاف ذيلها في مكان قريب، فيما سقط بعض الحطام الصغير في منطقة سكنية، وتم العثور على الجناح في النهر.

انفجار غامض



وقال ماركوس شيلر، خبير الصواريخ المقيم في أوروبا والذي عمل في التحليل لصالح حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لشبكة "سي إن إن"، إن مقاطع الفيديو المتاحة وحقيقة انتشار حقول الحطام المتعددة على مساحة واسعة تشير إلى "انفجار قوي".

فـ“لا يمكن فصل ذيل الطائرة وجناحها عن الطائرة إلا عن طريق انفجار"، يقول شيلر، مضيفًا: "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه قنبلة على متن الطائرة أم صاروخا، لكن الذيل والجناح لا يمكن أن يكونا قد سقطا بأي طريقة أخرى".

ولم تتمكن شبكة "سي إن إن"، من تأكيد كيفية إسقاط الطائرة، لكن شيلر والعديد من الخبراء الآخرين أشاروا إلى أن الحادث نتج عن حدث كارثي واحد على الأقل وقع في الجو.

وقال روبرت شموكر، خبير الصواريخ الذي يقدم المشورة لحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة، إنه في حين أن الحادث يتطلب إجراء تحقيق شامل وتحليل على الأرض للصندوق الأسود، أو مسجلات بيانات الرحلة، لتحديد السبب، فإن الأدلة المتاحة تشير إلى أن من المحتمل أن تكون الطائرة قد سقطت بسبب انفجار وليس بسبب عطل ميكانيكي.

فـ"طائرات مثل هذه لا تسقط من السماء فحسب. لن يكون للخدمة السيئة أو خطأ الطيار التأثير الذي رأيناه، أي سقوط الجناح وظهور انفجار في السماء"، يقول شموكر لشبكة "سي إن إن"، مضيفًا: "هذه الطائرة بالتأكيد لم تنهر بسبب مشاكل ميكانيكية أو جوية".

وأضاف أنه بناءً على اللقطات ومظهر الحطام، لا يبدو أن الطائرة أصيبت بصاروخ أو صاروخ دفاع جوي.

ولم يسجل طراز إمبراير ليجاسي 600، الذي تحطم، حتى عام 2021، سوى حادث واحد خلال أكثر من عقدين من الخدمة، ولم يكن ذلك نتيجة عطل ميكانيكي، وفقًا لموقع International Aviation HQ.

بيان شركة تصنيع الطائرات إمبراير

وقالت شركة تصنيع الطائرات البرازيلية إمبراير، في بيان لـ"سي إن إن"، إنها امتثلت للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا، وأوقفت خدمة الدعم، التي تشمل الصيانة، للطائرات المرتبطة بيفجيني بريجوجين في عام 2019.

ووصف العديد من السكان الذين يعيشون بالقرب من موقع التحطم سماع دوي انفجارات قبل رؤية الطائرة وهي تهبط على الأرض.

وقالت امرأة من كوجينكينو لوكالة ريا نوفوستي إنها سمعت صوت طائرة بالقرب من منزلها، الذي يقع على بعد حوالي 1000 قدم من المكان الذي يوجد فيه الآن الجزء الخلفي من طائرة إمبراير.

"ثم جاء شيء مثل الانفجار، مثل الطلقة (..) ثم فجأة وقع انفجار، نظرت إلى الأعلى وسمعت صوتًا فوقي، كان مثل فرقعة، مثل عدة انفجارات. بدأت الطائرة بالانحراف. ثم تصاعدت سحابة من الدخان، وبدأت الطائرة في الهبوط والهبوط"، تقول المرأة التي لم تكشف الوكالة الروسية هويتها.

3 خيارات واقعية لسقوط الطائرة



وبالنظر إلى سجل السلامة الخاص بطائرة إمبراير ليجاسي 600 الحديثة، قال دانييل كواسي أدجيكوم، خبير الطيران، والأستاذ بجامعة نورث داكوتا، إنه لم يكن هناك سوى ثلاثة خيارات واقعية لكيفية وقوع الحادث: عبوة ناسفة على متن الطائرة، صاروخ أو اصطدام في الهواء.

لكنه أشار إلى أن الاحتمالين الأخيرين أقل احتمالا، نظرا لدرجة الضرر الذي تتوقع رؤيته من تأثير الصاروخ، وأن مراقبة الحركة الجوية من المحتمل أن تلتقط اصطداما على رادارها، ما لم يكن مع طائرة بدون طيار.

وأضاف: "من الصعب للغاية فهم ما حدث دون إجراء تحقيق مناسب"، مشيرًا إلى أن "الطائرة تعرضت لحادث كارثي خطير أثناء الطيران".

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