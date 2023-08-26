تحذير سعودي شديد اللهجة للمواطنين والوافدين: درجة الحرارة اليوم تصل إلى 50

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، إنذارًا باللون الأصفر، للتحذير من موجة حرارة تضرب البلاد، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل الـ 50 درجة مئوية.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ستكون هناك موجة حارة على عدد من المناطق في السعودية اليوم السبت 26 أغسطس، على مناطق: الشرقية والرياض.

ارتفاع درجات الحرارة في السعودية

وأكد المركز أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر في مناطق: الأحساء، والعديد، وبقيق، والجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي، وحفر الباطن، وقرية العليا.

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وأشار مركز الأرصاد السعودي إلى أن الموجة الحارة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، حيث تتراوح درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية، فإن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية في عدد من المناطق في السعودية اليوم السبت 26 أغسطس، وتؤثر الموجة الحارة في مناطق: الرياض، الأفلاج، والخرج، والسليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة.

وتابع المركز: وقد تصل الموجة الحارة إلى ذروتها في مناطق المدينة المنورة، والعيص، حيث تتراوح درجات الحرارة من 49 إلى 50 درجة مئوية.