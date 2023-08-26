السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

تحذير سعودي شديد اللهجة للمواطنين والوافدين: درجة الحرارة اليوم تصل إلى 50

موجة حر، فيتو
موجة حر، فيتو

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، إنذارًا باللون الأصفر، للتحذير من موجة حرارة تضرب البلاد، اليوم السبت، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل الـ 50 درجة مئوية.

 

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ستكون هناك موجة حارة على عدد من المناطق في السعودية اليوم السبت 26 أغسطس، على مناطق: الشرقية والرياض.

 

ارتفاع درجات الحرارة في السعودية

وأكد المركز أن الموجة الحارة في الشرقية تؤثر في مناطق: الأحساء، والعديد، وبقيق، والجبيل، والخبر، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة، والخفجي، وحفر الباطن، وقرية العليا.

Advertisements

 

وأشار مركز الأرصاد السعودي إلى أن الموجة الحارة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، حيث تتراوح درجات الحرارة من 47 إلى 48 درجة مئوية.

 

وبحسب المركز الوطني للأرصاد في السعودية، فإن درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية في عدد من المناطق في السعودية اليوم السبت 26 أغسطس، وتؤثر الموجة الحارة في مناطق: الرياض، الأفلاج، والخرج، والسليل، حيث تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة.

 

وتابع المركز: وقد تصل الموجة الحارة إلى ذروتها في مناطق المدينة المنورة، والعيص، حيث تتراوح درجات الحرارة من 49 إلى 50 درجة مئوية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع درجات الحرارة في السعودية المملكة العربية السعودية الأحساء مركز الأرصاد السعودي

الأكثر قراءة

اليوم، فصل جديد في دعوى سحب لقب السوبر من النادي الأهلي

خلال ساعات، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بسبب علاقة غير شرعية بالمطرية

استعدادات نادي الجزيرة لانطلاق الموسم الجديد، والجماهير تضع أملها في هشام يكن

تحذير سعودي شديد اللهجة للمواطنين والوافدين: درجة الحرارة اليوم تصل إلى 50

غرق شاب بمنطقة العجمي غرب محافظة الإسكندرية

ميمي جمال تكشف لـ"فيتو" الوضع الصحي للفنان صلاح السعدني (فيديو)

شاهد، فيديو الراقصة الذي هز القليوبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

خبير أسواق مال يكشف عن منعطف تاريخي تشهده البورصة المصرية هذا الأسبوع

Advertisements

منوعات

المزيد

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

خبير اقتصادي يطلق مبادرة "مصر الحقيقية" للكشف عن ثرواتها السياحية

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الحديد اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

استقرار سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

بدأت حياتها مطربة ورفضت الحب بسبب أنانية الرجالة.. حكايات من حياة راهبة المسرح أمينة رزق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية