السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

العراق، فيتو
العراق، فيتو

قال مصدر أمني بمحافظة ذي قار العراقية، يوم الجمعة، إنه تم تسجيل حالتي انتحار بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة. 

 

وأفاد المصدر لوكالة "شفق نيوز" بأن قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار سجل حالتي انتحار مساء أمس الجمعة، إحداهما لم تحقق مبتغاها فيما انتهت الثانية بصاحبها وسط نهر الفرات بسبب سوء حالته الصحية.

وبيَّن المصدر أن الحالة التي فشلت في تحقيق مبتغاها في الانتحار شنقًا، تعود لشاب عشريني يشتبه بانتمائه لجماعة "القربان" التي اشتهرت في الآونة الأخيرة بتقديم القرابين أثناء المناسبات الدينية.

 

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وأثارت أفكار الجماعة التي تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، الرعب بصفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقًا مؤخرًا بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وكان مصدر قد صرح في منتصف شهر مايو 2023، بأن هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم ومن يظهر اسمه بقدم نفسه قربانًا للإمام وذكر أنه ولغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار.

جدير بالذكر أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، أعلنت في شهر مايو القبض على "جماعة القربان" التي ينتحر أعضاؤها بـ"القرعة".

وذكرت الوكالة في بيان صحفي حينها بأن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على 4 متهمين مما يسمون جماعة القربان في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

 

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محافظة ذي قار العراقية نهر الفرات محافظة ذي قار

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