شاهد، فيديو الراقصة الذي هز القليوبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات لراقصة في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بـ قرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأثار الفيديو دهشة واستغراب المواطنين، وسط تعليقات المتابعين الذين عبروا عن استيائهم من التنظيم وإدارة مركز الشباب.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في أول تعقيب على واقعة تداول صور وفيديوهات راقصة فنون شعبية في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، بقرية كفر منصور التابعة لمركز ومدينة طوخ، على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن مركز شباب كفر منصور ليس به ملعب وهو مبنى إداري فقط مكون من ثلاث حجرات على طابقين.

Advertisements

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحفل المقام ليست له أي علاقة بالشباب والرياضة في القليوبية، وأقامه شخص من أهالي البلدة ليكرم أبناء بلدته على ملعب خاص تم إيجاره وغير تابع للشباب والرياضة.