خبير أسواق مال يكشف عن منعطف تاريخي تشهده البورصة المصرية هذا الأسبوع

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ “فيتو”: من المتوقع أن يخترق المؤشر الرئيسي خلال تعاملات هذا الأسبوع مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة وان يتجه إلى اختبار القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي عند مستوى مقاومة 18400 نقطة.

وأوضح أن مؤشرات البورصة لا تهدأ وكبح جموحها صعب الآن لأنها باتت مدعومة باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجيًّا بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي.

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إيجي إكس، فيتو

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30

كما أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، الخميس آخر تداولات الأسبوع الماضي، بنهاية تعاملات الأسبوع على ارتفاع قدره 74.40 نقطة بنسبة صعود 0.41% مسجلًا مستوى إغلاق عند 18207.82 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 18000 نقطة الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق المكاسب والإغلاق بالمنطقة الخضراء.

تداولات الخميس فى البورصة المصرية 24/8/2023

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات الأسبوع نحو 1.239 تريليون جنيه، لتربح نحو 6 مليارات جنيه، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% عند مستوى 18207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 22090 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% عند مستوى 7623 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6%، عند مستوى 3702 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% عند مستوى 5455 نقطة.

تداولات الأربعاء في البورصة المصرية 23/8/2023

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.233 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 21976 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% عند مستوى 7591 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% عند مستوى 5413 نقطة.