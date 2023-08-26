ميمي جمال تكشف لـ"فيتو" الوضع الصحي للفنان صلاح السعدني (فيديو)

كشفت الفنانة ميمي جمال عن الوضع الصحي الحالي للفنان صلاح السعدني وذلك بعد ابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات ليست قليلة.

الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

وقالت "ميمي" خلال لقائها مع "فيتو" أنا على تواصل معه بشكل دائم وهو بصحة جيدة وبطمئن عليه من خلال أحمد ابنه، صلاح السعدني أستاذ كبير واشتعلت معاه كتير ربنا يعطي الصحة والعافية.

وعلقت ميمي جمال على الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم مساء أمس الخميس في مدينة العلمين الجديدة قائلة: "المكان اللي معمول فيه المهرجان رائع للغاية وكونه مهرجان للدراما وشعاره "60 سنة دراما" يا بقى كل اللي موجودين في المهرجان بقالهم 60 سنة شغالين.

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وأضافت: “واحنا جيل بنحب بعض وأنا أحب الخير للناس علشان أنا طبعي كدا”.

مهرجان القاهرة للدراما

وأقيم مساء الخميس الماضي، حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، في مدينة العلمين الجديدة بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم.



جوائز لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما

وكشف مهرجان القاهرة للدراما عن الفائزين بجوائز لجنة التحكيم للدورة الثانية من المهرجان وجاءت كالتالي: "أفضل مسلسل تحت الوصاية، أفضل مسلسل كوميدي جت سليمة، أفضل ممثل دور أول ماجد الكدواني، أفضل ممثلة دور أول منى زكي، أفضل ممثل دور ثان رشدي الشامي وحمزة العيلي، أفضل ممثلة دور ثان أسماء جلال وسماء إبراهيم، أفضل ممثل صاعد كل من عصام عمر وطه دسوقي وعمر شريف، أفضل ممثلة صاعدة كل من رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح، أفضل مخرج محمد شاكر خضير، أفضل سيناريو وحوار كل من مريم نعوم وأحمد عاطف فياض، أفضل تصوير بيشوي روزفلت، أفضل مونتاج أحمد حافظ، أفضل ديكور سامر الجمال، أفضل موسيقى تصويرية تامر كروان، أفضل أزياء سامية عبد العزيز، أفضل تتر مسلسل ستهم، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لهالة صدقي".



جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما

فيما جاءت قائمة الفائزين بجوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل جعفر العمدة، أفضل ممثل محمد رمضان، أفضل ممثلة منى زكي، أفضل مخرج محمد سامي، أفضل مؤلف محمد سامي ومهاب طارق، أفضل ممثل صاعد أمير عيد، أفضل ممثل دور ثاني عصام السقا، أفضل ممثلة دور ثاني إيمان العاصي".