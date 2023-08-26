السبت 26 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

برسالة طمأنة وتحذير، طبيب مناعة يكشف مدى خطورة الإصابة بمتحور كورونا الجديد (فيديو)

فيروس كورونا، فيتو
فيروس كورونا، فيتو

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة ارتفاع نسب التعافي من الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا EG.5 مشيرًا إلى أن 80 % من الإصابات بسيطة ولا تحتاج إلى بروتوكول علاجي محدد بل يمكن علاجهم بأدوية علاج نزلات البرد التقليدية.

 

أوضح استشاري أمراض الحساسية والمناعة لـ "فيتو" أن أي إنسان يتعرض للإصابة بنزلات البرد عليه التعامل بحذر مع المحيطين به لمنع نقل العدوي.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا

وأضاف الدكتور أمجد الحداد أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا يجب أن تكون أسلوب حياة للحماية من أى عدوى تنفسية.

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منظمة الصحة العالمية

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

 

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

 

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

 

المتحور EG.5، إنه أحد  السلالات  الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

 

وأكدت  أنه  تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال  منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.

 

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