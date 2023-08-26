السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد توبيخ روسيا، تصريح جديد من بايدن بشأن سقوط طائرة قائد فاجنر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  أمس الجمعة إن مسؤولين أمريكيين يحاولون تحديد كيفية سقوط طائرة يفجيني بريجوجن، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، ومقتل جميع ركابها.

 

ووجهت روسيا توبيخًا إلى بايدن في وقت سابق بعدما عبر عن عدم دهشته من مقتل بريجوجين في حادث تحطم طائرة، وحذرت واشنطن من الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

 

وردًّا على سؤال الصحفيين عن سبب سقوط طائرة بريجوجين، قال بايدن: "لا يمكنني التحدث بحرية عن هذا الأمر بالتحديد... نحاول تحديد الأسباب بدقة، لكن ليس لدي ما أقوله".

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وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلة بريجوجين ليقطع صمته في أعقاب تحطم طائرة بريجوجين بعد شهرين من قيادته تمردًا ضد قادة الجيش الروسي.

 

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية، في بيان صادر عنها، الجمعة، أنه سيتم التحقيق بدقة في جميع الروايات المحتملة لتحطم طائرة رئيس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو.


العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريجوجين 

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيانها، أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين، مشيرة إلى أن عملية الفحص جارية، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات الحادث.

 

وأكدت اللجنة أنه خلال التحقيقات الأولية تم العثور على 10 جثث ويتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.

 

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، علق الكرملين على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاغنر الروسية “ يفجيني بريجوجين”.

 

وفي السياق ذاته نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفها بـ " المزاعم الغربية " التي تفيد بـ"تورط" للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين.

 

حقيقة تورط الكرملين في تصفية زعيم فاجنر

وأضاف بيسكوف: "الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفجيني بريجوجين. 

 

وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة".


وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: "إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية. ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر".

 

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، حيث تابع: "الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا"، مؤكدًا أن لدى الرئيس جدولًا مشحونًا للغاية.

 

 

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