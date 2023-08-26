سوزا يصدم كولر ويضع شروط جديدة للموافقة على الانتقال للأهلي
سوزا، أعلن البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، فشل انتقاله للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال سوزا، في تصريحات لوسائل الإعلام الكورية نقلها موقع "سبورتس جي": "بالفعل وصلني عرض جيد من الأهلي لكن جيونبك أبلغني أن رحيلي غير ممكن".
وأضاف: "شعرت بالأسف بكل صراحة، لكنني ملتزم بعقدي مع جيونبك وقبلت هذا الأمر. وبمجرد حلول ديسمبر المقبل سأكون حرًا، لذلك أعتقد أنه يتعين علي الانتظار ومعرفة إذا ما كان هناك عرض آخر بشروط جيدة سيأتي في ذلك الوقت".
وتمثل فشل صفقة سوزا، صدمة قوية للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الذي وضع المهاجم البرازيلي على رأس اختياراته في موسم الانتقالات الجاري لدعم الهجوم.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.