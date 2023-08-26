سوزا يصدم كولر ويضع شروط جديدة للموافقة على الانتقال للأهلي

سوزا، أعلن البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك الكوري الجنوبي، فشل انتقاله للنادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال سوزا، في تصريحات لوسائل الإعلام الكورية نقلها موقع "سبورتس جي": "بالفعل وصلني عرض جيد من الأهلي لكن جيونبك أبلغني أن رحيلي غير ممكن".

وأضاف: "شعرت بالأسف بكل صراحة، لكنني ملتزم بعقدي مع جيونبك وقبلت هذا الأمر. وبمجرد حلول ديسمبر المقبل سأكون حرًا، لذلك أعتقد أنه يتعين علي الانتظار ومعرفة إذا ما كان هناك عرض آخر بشروط جيدة سيأتي في ذلك الوقت".

Advertisements



وتمثل فشل صفقة سوزا، صدمة قوية للسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي الذي وضع المهاجم البرازيلي على رأس اختياراته في موسم الانتقالات الجاري لدعم الهجوم.