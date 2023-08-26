حازم إمام يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك ويكشف موقفه من الترشح لرئاسة النادي

نادي الزمالك ، تحدث حازم إمام عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ونجم الزمالك السابق، عن آخر الأخبار داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: "في الوقت الحالي يتم تجميع غرامة الزمالك وخلال أسبوع من الممكن أن يتم دفعها لسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وعند سؤاله عن الانتقادات التي يتلقاها لعدم دعمه للزمالك قال: "ليس شرطًا أن أكشف عن كل أمر أقوم به لصالح الزمالك فأنا لا أحب الشو".

وأشار إلى أن رئاسة نادي الزمالك مهمة صعبة خاصة في الوقت الحالي بسبب الظروف التي يمر بها النادي لكن رغم صعوبة الوضع الحالي إلا أنني متفائل بتجاوز الزمالك تلك الأزمات.

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وأتم حديثه: "الزمالك قدم أداءً قويًّا في البطولة العربية ولو كان تجاوز دور المجموعات كان من الممكن أن يحصد البطولة".

ومن ناحية أخرى أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد أن الجهاز الفني استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية.

وأوضح مدير الكرة أن اللاعبين سيخضعون لقياسات بدنية وفحوصات طبية قبل بدء فترة الإعداد بيومين.

أحمد حسام ميدو

من ناحية أخرى تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن آخر التطورات والأخبار داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد حسام ميدو عبر صفحته الرسمية على تويتر: “‏جماهير ‎الزمالك العظيمة احذروا حرب اللجان دلوقتِ وقت صعب محتاج تظافر الجميع”.

وأضاف: "النادي بخير وإن شاء الله قطاع الناشئين مسافر يوم الإثنين معسكر إلى الإسماعيلية ويوم الثلاثاء مباريات ودية مع ‎الدراويش".

وقال: “أوسوريو امبارح عقد جلسة مع الكبار وسيتم صرف مرتبه بالكامل يوم الأحد إن شاء الله.. والفريق الأول من يوم ٢٨ يبدأ القياسات البدنية والطبية ومن يوم واحد في الشهر بداية فترة الإعداد”.

ومن ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعافي يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني، أن اللاعب تعافى من الإصابة وسيشارك في التدريبات مع الفريق فى أول تجمع يوم 1 سبتمبر المقبل.