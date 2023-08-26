ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

عايز تعرف شكل ابنك المستقبلي ادفع، هذا ليس مزحة بل جديد الذكاء الاصطناعي الذي يحاول وضع بصمته في كل مجال.

موقع يتيح معرفة شكل الطفل المستقبلي

وبعد ضجة الغناء وأشكال المشاهير بمراحل العمرية المختلقة خرجت علينا تقنيات الذكاء الاصطناعي بتدشين موقع إلكتروني يعمل على توقع شكل الأطفال قبل ولادتهم بناء على شكل الأب والأم.

ولتحقيق ذلك يطلب الموقع من الأم والأب رفع صورة لكل منهما، وبناء عليه تخرج النتيجة في شكل صورة أيضا، مقابل مبلغا من المال حال الرغبة في معرفة شكل طفلك المستقبلي.

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فريق طبي يرد

لكن دراسة علمية حذروا من هذا الادعاء خوفًا من وقوع الأباء والأمهات لفخ الذكاء الاصطناعي حيث نشر فريق من الباحثين من جامعات KU Leuven في بلجيكا وPittsburgh وStanford وPenn State الأمريكية، نتائج دراسة علمية في دورية Nature Genetics، تقول إن هناك 15 جينًا تحدد ملامح وجه الإنسان.

وأوضحوا أن الحمض النووي للإنسان يؤثر في تحديد ملامحه بما في ذلك ملامح الوجه، لذا يمكن للأطباء استخدام الحمض النووي في مجال الجراحة الإصلاحية للجمجمة والوجه.

وأشاروا إلى أنه بالنسبة لخبراء الطب الشرعي فإنهم يستطيعون رسم وجه الجاني على أساس الحمض النووي المسترجع من مسرح الجريمة، كما أن المؤرخون يستطيعون إعادة بناء ملامح الوجه لشخصيات من قرون مضت باستخدام الحمض النووي، الذي يعود إلى تاريخ بعيد.

وأكد الباحثون في دراستهم أن معرفة أي الجينات في حمضنا النووي تكون هي المسؤولة عن خصائص يتحدد بموجبها ملامح الوجه.