السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد عرض أول حلقتين، 4 أسباب جذبت الجمهور لمسلسل "سفاح الجيزة"

بوستر مسلسل سفاح
بوستر مسلسل سفاح الجيزة، فيتو

عرضت منصة “شاهد” الحلقة الأولى من مسلسل “سفاح الجيزة” الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي، والمأخوذ عن قصة حقيقية، حيث لاقت الحلقة الأولى والثانية ردود فعل قوية على مواقع السوشيال ميديا.

 

وأشاد عدد كبير من الجمهور بالحلقة الأولى من المسلسل الذي يتكون من 8 حلقات وتنبأوا بنجاحه وأن الحلقات القادمة ستكون على مستوى أعلى.

 

المسلسل بالفعل يجمع بين عناصر النجاح التي تجذب أي مشاهد، وهناك عدة عوامل ظهرت في الحلقة الأولى توافرها في أي عمل يضمن بنسبة كبيرة نجاح المسلسل.

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الواقعية

من أكثر الأشياء المميزة التي ستجدها في أول حلقتين من المسلسل هو الواقعية، فالمشاهد كلها وأماكن التصوير تجعلك تشعر بأنك تشاهد أماكن حقيقية، فقد اهتم صناع العمل بالتفاصيل سواء في الملابس أو الديكور أو الأماكن أو طريقة الأداء وغيرها.

وما ساعد على خروج العمل بالشكل المرضي حتى في تفاصيله أنه أخذ وقت كافي من التحضير، فقد استغرقت عملية الإنتاج برمَّتها أكثر من عامين، ابتداءً من المراحل التحضيرية وتطوير النص والشخصيات وورش العمل، مرورًا بالتصوير، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد الإنتاج.

حتى المشاهد البسيطة التي يظهر فيها أحمد فهمي وهو يطبخ فقد تم الإعداد لها جيدًا، وتدرّب أحمد فهمي على يد الشيف منى البنّا ليظهر محترفًا في مشاهد تجهيز وإعداد الطعام.

 

الشخصيات

أفضل ما حدث في هذا المسلسل أنه تم اختيار شخصيات أبطاله وفقًا للطريقة التي يتم التعامل بها في هوليود، وهي الكاستينج، ولم يعتمد صناعه على ترشيح الأبطال فقد قام جميع الممثلين بأداء اختبار "تجارب الأداء" على الأدوار المرشحين لها، قبل الارتباط معهم لأداء تلك الأدوار للتأكد من ملاءمتهم للدور.

 

قصة حقيقية

ما الأشياء التي جذبت الجمهور لمشاهدة المسلسل حتى من قبل عرضه وجعلت عدد كبير ينتظره هو أن قصة المسلسل مأخوذة من أحداث حقيقية حدثت في محافظة الجيزة، وتلك النوعية من الأعمال تجذب الجمهور نظرًا لأنه ليست من وحي الخيال، لذلك يحب الجمهور معرفة تفاصيل تلك الجرائم وكيف حدثت وكيف تم الإيقاع بمرتكبها في النهاية.

وما يضيف لقوة المسلسل في هذه النقطة هو أن جميع المواقع التي تم فيها تصوير العمل هي مواقع حقيقية، ولم يتم بناء أي إستوديو لتنفيذ مشاهد العمل.

 

الغموض

حالة الغموض التي شهدتها بداية المسلسل وخاصة في الحلقة الأولى جعلت الجمهور متشوق لمعرفة باقي الأحداث، فقد تم رسم الأحداث بطريق مثيرة ومشوقة، تجعل الغموض يسيطر على الأحداث والشخصيات غير واضحة، وسبب ارتكاب الجرائم غير واضح، ولكن بطريقة تجعل الجمهور يتشوق أكثر لمتابعة العمل.

 

وهذه هي النقطة الأهم في المسلسل لأنه في مسلسلات أخرى كان صناع العمل يحاولون جذب المشاهد للعمل بتلك الطريقة فكانوا ينفذونها بشكل خاطئ يجعل الجمهور يمل من مشاهدة العمل سريعًا.

 

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سفاح الجيزة أحمد فهمى باسم سمرة ركين سعد اخبار الفن

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