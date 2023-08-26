نتائج اختبارات اللياقة البدنية لحكام النخبة والدوليين استعدادا للموسم الجديد

حكام النخبة، أقيمت مساء أمس الجمعة اختبارات اللياقة البدنية لحكام النخبة والدوري الممتاز وتضم 30 حكم ساحة و3 مساعدين، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور عصام عبد الفتاح والجيبوتي محمد حسين.

وشهدت الاختبارات وجود عدد كبير من الحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية وعلى رأسهم أمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمود عاشور ومحمد الصباحي ومحمد معروف وهاني عبد الفتاح.

نجاح 29 حكما وإخفاق 4 حكام

وشهدت اختبارات اللياقة البدنية التي أقيمت الجمعة، نجاح 29 حكم في اختبارات اللياقة البدنية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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30 حكمًا و3 مساعدين في اختبارات القائمة الدولية للحكام

ضمت قائمة الحكم الذين شاركوا في اختبارات اللياقة البدنية 30 حكم ساحة و3 مساعدين، بينما غاب عدد من الحكام الدوليين على رأسهم محمود البنا وأحمد الغندور وسامي هلهل وأحمد حسام لارتباطهم بإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا بطل توجو في دوري أبطال أفريقيا على أن يخضعوا للاختبارات بعد العودة.

حكام النخبة، انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول، وينتهى 28 أغسطس، وتتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأعلن جمال علام بقاء فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام على الرغم من اتخاذ قرار من أغلبية أعضاء المجلس بإقالة بيريرا على أن تعلن كافة تفاصيل الإقالة خلال الإجتماع الذي كان سينعقد اليوم.

حكام النخبة، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن بعض أعضاء المجلس أبدوا غضبهم من مستوى التحكيم وعدم تطويره في وجود بيريرا الذي أكد خلال الجلسة بأنه لم يستطيع حتى الآن معرفة كافة ما يدور بالتحكيم المصري وأنه لا يرغب في التعامل مع أعضاء لجنة الحكام الحاليين.

وتابع بيريرا أنه لم يثبت حتى الأن جدارته في تطوير التحكيم المصري خاصة أنه قضى 6 أشهر فقط في رئاسة اللجنة وعليهم أن يمنحوه فرصة أخرى لكي يثبت نفسه مع أعضاء آخرين من لجنة التحكيم.

وترك جمال علام حرية اختيار أعضاء لجنة الحكام لبيريرا خاصة، وأن لديه تحفظات على الأعضاء السابقين.

ويأتي في مقدمة اختيارات بيريرا هو جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والذي لم يتحدث معه البرتغالي حتى الآن بشأن تولي منصب بلجنة الحكام.

معسكر حكام النخبة، فيتو

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

استقالة توفيق السيد

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدًّا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم استقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسؤولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.