عصام عبد الفتاح يحاضر حكام النخبة في حضور بيريرا (صور)

حكام النخبة، انطلق معسكر حكام النخبة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنطقة التجمع الأول، وينتهى 28 أغسطس، وتتخلله اختبارات فى قانون كرة القدم واختبار اللياقة البدنية، ويشرف على المعسكر عصام عبد الفتاح من الفيفا، ومعه الجيبوتي محمد معد اللياقة البدنية.

عقد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وتم مطالبته بتقديم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

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واعلن جمال علام بقاء فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام على الرغم من اتخاذ قرار من أغلبية أعضاء المجلس بإقالة بيريرا على أن تعلن كافة تفاصيل الإقالة خلال الإجتماع الذي كان سينعقد اليوم.

حكام النخبة، وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن بعض أعضاء المجلس أبدوا غضبهم من مستوى التحكيم وعدم تطويره في وجود بيريرا الذي أكد خلال الجلسة بأنه لم يستطيع حتى الأن معرفة كافة ما يدور بالتحكيم المصري وأنه لا يرغب في التعامل مع أعضاء لجنة الحكام الحاليين.

وتابع بيريرا أنه لم يثبت حتى الأن جدارته في تطوير التحكيم المصري خاصة أنه قضى 6 أشهر فقط في رئاسة اللجنة وعليهم أن يمنحوه فرصة أخرى لكي يثبت نفسه مع أعضاء آخرين من لجنة التحكيم.

وترك جمال علام حرية اختيار أعضاء لجنة الحكام لبيريرا خاصة، وأن لديه تحفظات على الأعضاء السابقين.

ويأتي في مقدمة اختيارات بيريرا هو جهاد جريشة الحكم الدولي السابق والذي لم يتحدث معه البرتغالي حتى الان بشأن تولي منصب بلجنة الحكام.

كما طالب جمال علام من بيريرا تقديم خطة لإعداد وتجهيز الحكام والمعسكرات خلال الموسم المقبل، وجميع المتطلبات الخاصة بالحكام خلال الفترة المقبلة.

علق توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، على قرار تقدمه باستقالته من عضوية اللجنة والسبب الذي دفعه للإقدام على هذه الخطوة.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لفيتو، إن الأمور داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة صعبة جدا، والأجواء لا تساعد على تحقيق أي نجاح.

وأضاف توفيق السيد، أنه كان ينوي تقديم إستقالته بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز أكثر من مرة ولكن مسئولي الجبلاية كانوا يضغطون عليه من أجل الاستمرار، إلا أن الأمور وصلت لمرحلة لا يمكن تحملها سواء داخل اتحاد الكرة أو داخل لجنة الحكام نفسها.

جمال الغندور يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة

حكام النخبة، وجه جمال الغندور الحكم الدولي رئيس لجنة الحكام الأسبق، رسالة محرجة لمسئولي اتحاد الكرة، بشأن أزمات التحكيم المصري، وحالة العشوائية والتخبط التي تسيطر على إدارة لجنة الحكام الحالية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

ونشر الحكم المونديالي جمال الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة ضمت رموز التحكيم المغربي السابقين عبد الرحيم العرجون ومحمد الكزاز ويحيى حدقة، أثناء قيامهم بإلقاء محاضرات على حكام المغرب، استعدادا للموسم الجديد من الدوري المغربي

فحوى رسالة جمال الغندور

وعلق الغندور على الصورة قائلا: “العرجون - الكزاز - حدقة.. تدريب حكام المغرب، صورة لها ألف معنى.. بارك الله فيكم”.

وبدا واضحا من كلمات الغندور أنه يوجه رسالة لمجلس إدارة اتحاد الكرة مفادها أن الاتحاد المغربي يستعين بحكامه الدوليين السابقين من أجل تدريب الحكام الحاليين والارتقاء بمستوى التحكيم المغربي، في حين أن اتحاد الكرة يتجاهل الاستعانة برموز التحكيم المصري مثل جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وياسر عبد الرؤوف وغيرهم الكثير من أجل المشاركة في تطوير منظومة التحكيم المصري.

غياب 8 حكام عن معسكر النخبة

في سياق آخر، تأكد غياب ثمانية حكام عن معسكر حكام النخبة والحكام المرشحين للقائمة الدولية، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء غياب الحكام الثمانية الدوليين عن معسكر حكام النخبة، بعدما اختارهم الاتحاد الإفريقي لإدارة مباراتين في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على النحو التالي:

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية.