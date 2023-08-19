السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

8 حكام دوليين خارج معسكر النخبة، والغضب يسيطر على بيريرا

فيتور بيريرا رئيس
فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، فيتو

تأكد غياب ثمانية حكام عن معسكر حكام النخبة والحكام المرشحين للقائمة الدولية، المقرر انطلاقه في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وجاء غياب الحكام الثمانية الدوليين عن معسكر حكام النخبة، بعدما اختارهم الاتحاد الإفريقي لإدارة مباراتين في ذهاب الدور التمهيدي الأول ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، على النحو التالي:

 

أحمد الغندور حكمًا للقاء الجيش الملكي مع إسكو كارا

واختارت لجنة الحكام بالكاف طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الجيش الملكي المغربي مع أسكو كارا التوجولي، مكون من حكم الساحة الدولي أحمد الغندور، ويعاونه أحمد حسام طه مساعد أول، وسامي هلهل مساعد ثاني، بجانب محمود البنا حكمًا رابعًا. 

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أحمد الغندور، فيتو 

موعد مباراة الجيش الملكي مع إسكو كارا

وتقام مواجهة الجيش الملكي وإسكو كارا يوم 26 أغسطس في المغرب، وذلك ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

محمود ناجي يدير مباراة أبو سليم مع الأولمبي الباجي 

كذلك أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي إدارة مباراة أبو سليم الليبي والأولمبي الباجي التونسي، إلى طاقم حكام مصري يقوده حكم الساحة الدولي محمود ناجي، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعد أول، وسمير جمال مساعد ثاني، بجانب أمين عمر حكما رابعا.

وتقام مواجهة أبو سليم والأولمبي الباجي في القاهرة يوم 27 أغسطس الجاري، وذلك في إطار إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفدرالية الإفريقية. 

 

غضب بيريرا

غياب الحكام الثمانية عن معسكر النخبة أغضب البرتغالي بيريرا الذي طلب من مجلس الجبلاية في وقت سابق مخاطبة الكاف لإعفاء الحكام المصريين من مباريات دور الـ64 ببطولتي أفريقيا، ولكن مجلس الجبلاية لم يفعل خوفا على مستقبل الحكام المصريين في الكاف.

من جهة أخرى، أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام سوف يعقد جلسة مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم 24 أغسطس الجاري لتحديد موقفه من الاستمرار.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك مطالبات من بعض أعضاء اتحاد الكرة، باستمرار بيريرا في منصبه بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "هناك مطالبات أخرى بضرورة رحيل الخبير البرتغالي وتعيين رئيس لجنة حكام مصري، لتوفير العملة الصعب، خاصةً أن البعض يرى بأنه لم يقدم شيئًا".

الحكم محمود ناجي، فيتو

مصير بيريرا

اتحاد الكرة، رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، أي تدخلات بشأن إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خاصة بعد توصية رابطة الأندية المحترفة  السابقة برئاسة أحمد دياب.

ورفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة، التدخل في شؤون التحكيم، أو الهجوم على بيريرا خاصة أنه شأن يخص المجلس وأن هناك مقترحًا من البرتغالي بتطوير الحكام.

ويرغب عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة في إقالة بيريرا خاصة بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة “التحكيم سلطة” وأنه تصريح لا يليق برئيس لجنة الحكام ويدينه في الوقت نفسه.

فيما يرغب آخرون بمجلس الجبلاية يتمسكون باستمرار بيريرا، ويعد أبرزهم عامر حسين عضو الاتحاد، والذي يقف بجانب بيريرا خاصة بعد رغبة الأخير في تطوير التحكيم وإعداد ملف كامل للحكام المقرر الاستعانة بهم بالمباريات.

وشدد أحد أعضاء اتحاد الكرة أن الاجتماع المقبل للجبلاية والمحدد انعقاده يوم 24 سبتمبر المقبل سيتم مناقشة قضية بيريرا والتصويت حول بقائه من عدمه.

 

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