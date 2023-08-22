جلسة لحسم بقاء بيريرا في رئاسة لجنة الحكام

بيريرا، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، يوم الخميس المقبل على هامش اجتماع المجلس.

ومن المقرر أن يحسم مجلس اتحاد الكرة العديد من التساؤلات التي تخص القضايا التحكيمية وما أثير في معسكر الحكام واختيارهم خلال المباريات.

كما سيحسم اتحاد الكرة البقاء على بيريرا كرئيس للجنة الحكام من عدمه وذلك عقب انتهاء الجلسة المحدد لها الخميس.

واحتدم الصراع بين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، ومجلس ادارة اتحاد الكرة والذي يدرس وبقوة إقالة البرتغالي خلال الفترة القادمة.

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الأزمة بدات بعد رفض بيريرا طلب اتحاد الكرة بانتقاله للمعيشة في فيلا 6 أكتوبر وهي مخصصة للمديرين الفنيين للمنتخبات الوطنية المصرية وكان يقيم بها هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

واصر بيريرا على البقاء بالفندق وعدم الانتقال للمعيشة بإحدى الفيلات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمزيد من الاستقرار.

في الوقت الذي يرغب فيه اتحاد الكرة بترشيد النفقات خاصة من جانب الحكام خاصة وأن مجلس الجبلاية يدفع لبيريرا شهريًا 12 ألف دولار مقابل المكوث في أحد الفنادق المطلة على النيل، فضلًا عن راتبه الشهري.

الأمر الذي جعل مجلس جمال علام يتحدث مع بيريرا للإنتقال لفيلا 6 أكتوبر مع توفير كافة سبل الراحة اللازمة له، ولكن مع اصرار البرتغالي على ترك الفندق يفكر اتحاد الكرة في حسم موقفه بشأن استمرار بيريرا من عدمه، خاصه وان المجلس أصبح في أزمة لا يحسد عليه نظرًا لدفع الآلاف من الدولارات على الخبير البرتغالي في المقابل لم يحصل الحكام على مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضى.

مصير بيريرا

اتحاد الكرة، رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، أي تدخلات بشأن إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خاصة بعد توصية رابطة الأندية المحترفة السابقة برئاسة أحمد دياب.

ورفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة، التدخل في شؤون التحكيم، أو الهجوم على بيريرا خاصة أنه شأن يخص المجلس وأن هناك مقترحًا من البرتغالي بتطوير الحكام.

ويرغب عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة في إقالة بيريرا خاصة بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة “التحكيم سلطة” وأنه تصريح لا يليق برئيس لجنة الحكام ويدينه في الوقت نفسه.

عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

فيما يرغب آخرون بمجلس الجبلاية يتمسكون باستمرار بيريرا، ويعد أبرزهم عامر حسين عضو الاتحاد، والذي يقف بجانب بيريرا خاصة بعد رغبة الأخير في تطوير التحكيم وإعداد ملف كامل للحكام المقرر الاستعانة بهم بالمباريات.

وشدد أحد أعضاء اتحاد الكرة أن الاجتماع المقبل للجبلاية والمحدد انعقاده يوم 24 سبتمبر المقبل سيتم مناقشة قضية بيريرا والتصويت حول بقائه من عدمه.

وأكد المصدر أن قبل رحيل رابطة الأندية المحترفة فقد قدمت توصية بإقالة بيريرا لعدم تطوير الحكام والذين يعتبرون أحد عناصر اللعبة.

وأشارت اللجنة في توصيتها إلى أن القرار النهائي بإقالة بيريرا من عدمه يرجع لاتحاد الكرة وأن لجنة الحكام تندرج تحت اختصاصات الاتحاد، لكن من أجل تطوير اللعبة فعليهم اتخاذ قرار بإقالة بيريرا وتعيين آخر أجنبي أو مصري يفيد الحكام ويطور الأداء من أجل تطوير كافة عناصر لعبة كرة القدم في مصر.

وشهد معسكر الحكام الذي يقام حاليًّا بأحد الفنادق بمدينة نصر، أزمة جديدة للجنة الحكام واتحاد الكرة.

وصرح أحد الحكام، أن اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” تجرى اليوم الإثنين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتفاجأ الحكام بأن اختبارات كوبر للحكام الواعدين ستقام على ملعب الفندق الذي يقيم فيه المعسكر، وإلغاء حجز ملعب جهاز الرياضة التي تقام عليه الاختبارات منذ سنوات.

وفجر المصدر مفاجأة أن اتحاد الكرة قام بحجز ملعب جهاز الرياضة بالفعل من أجل إقامة عليه اختبارات اللياقة البدنية “كوبر” وتم إلغاء الحجز من قبل أحمد أبو العلا عضو لجنة الحكام، بحجة ترشيد النفقات للجبلاية.

وأبلغ أبو العلا مجلس جمال علام أنه ألغى حجز الملعب من أجل ترشيد النفقات للاتحاد وأن اختبارات كولر للحكام الواعدين ستقام على الملعب الخاص بالفندق الذي يقيم فيه الحكام المعسكر.

وعلى الرغم من تأكيد مراقب الفيفا أن الملعب الخاص بالفندق لا يسمح لإجراء الاختبارات للحكام الواعدين، فإن أبو العلا أكد له بأنه لا يوجد ملعب آخر وهو كل ما لدينا الآن.

وكشف مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك نظامًا جديدًا ستعلنه الرابطة خلال الأيام القادمة، بشأن صرف بدلات حكام الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رابطة الأندية تتجه لأن تحل محل اتحاد الكرة في تسلم بدلات الحكام من الأندية، على أن تقوم الرابطة بصرف بدلات الحكام بشكل فوري بعد انتهاء مباريات الدوري في الموسم الجديد، على أن يتم الصرف من خلال مراقب المباراة أو مراقب الحكام.

صرف البدلات قبل انطلاق المباريات

وتضمنت المقترحات التي ناقشتها رابطة الأندية مؤخرًا، أن يقوم النادي صاحب الأرض في كل مباراة بسداد مستحقات الحكام بشكل فوري؛ بحيث يتم تسليم قيمة البدلات المالية الخاصة بطاقم الحكام قبل انطلاق اللقاء إلى مراقب المباراة أو مراقب الحكام الموجود في الملعب، على أن يتسلم طاقم الحكام البدلات المالية الخاصة به عقب انتهائه من إدارة المباراة.

وجاء المقترح المقدم من رابطة الأندية مشابهًا لما كان معمولًا به قبل سنوات، حيث كان يتقاضى طاقم الحكام البدل المالي الخاص به من الفريق المضيف عقب المباراة مباراة.

صرف جزء من مستحقات الحكام

وبدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الأسبوع الماضي، إجراءات صرف مستحقات الحكام المتأخرة بمختلف الدرجات.

وأكد مصدر مسؤول في لجنة الحكام لفيتو، أنه سيتم صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد الانتهاء من صرف بدلات الدرجات الأدنى؛ مشيرًا إلى أن الصرف سيشمل حكام مباريات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن الموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ومباريات الناشئين ودوري الجمهورية والكرة النسائية وسيتم الصرف لجميع الحكام كاملًا.

وأوضح المصدر، أنه تم توزيع الشيكات للجان الفرعية بالمناطق، وقامت كل لجنة فرعية بعد ذلك بصرف المستحقات للحكام.

وبدأ اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.